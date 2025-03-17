Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denize açılan balıkçı Çağrı Eliyazıcı, denizden 10 ton balık yakaladı. 9 kişilik ekibiyle akşam saatlerinde tekneyle denize açılan Eliyazıcı, yakaladığı 10 ton mezgit ve istavritle geri döndü.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTI
Tezgaha balıkları yığan Eliyazıcı, gelen herkese balıkları ücretsiz dağıttı. Ramazandan dolayı ihtiyaç sahiplerine dağıtma kararı aldığını ifade eden Eliyazıcı, herkesi desteğe çağırdı. Talebin çok olduğunu aktaran Eliyazıcı, "İstavrit ve mezgit olmak üzere toplam 10 ton balık Kozlu açıklarında tutuldu." dedi.