Türkiye, 2026 yılının ocak-eylül döneminde 9 ülkeye toplam 14 milyon 220 bin 783 dolarlık deniz salyangozu ihraç ederek gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artırdı. Gerçekleşen bu yükseliş, Karadeniz menşeili su ürünlerinin küresel pazardaki döviz girdisini ve talep hacmini belirgin biçimde yukarı taşıdı.

EN FAZLA SATIN ALAN ÜLKELER HANGİLERİ OLDU?

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) kayıtlarına göre, Türkiye’nin deniz salyangozu ihracatında ilk üç sırayı Güney Kore, Çin ve İspanya paylaştı. Güney Kore 4 milyon 374 bin dolarlık alımla listenin başında yer alırken, Çin 3 milyon 934 bin dolarla ikinci, İspanya ise 3 milyon 126 bin dolarla üçüncü ana pazar oldu. Bu ülkelerin haricinde Japonya, ABD, Tayvan, Fransa, İtalya ve Ukrayna’ya da taze, soğutulmuş, dondurulmuş ve işlenmiş formlarda ürün sevkiyatı yapıldı.

İHRACAT GELİRİ VE MİKTARI NE KADAR YÜKSELDİ?

Geçen yılın ilk dokuz aylık diliminde 1.017 ton olan dış satım hacmi, 2026'da 1.298 tona ulaştı. Miktar bazında yüzde 28 oranında büyüme kaydedilirken, elde edilen gelir 10 milyon 676 bin dolardan 14 milyon 220 bin dolara çıkarak parasal değerde yüzde 33’lük net bir artış yakaladı. Farklı işleme teknikleriyle katma değeri artırılan ürünler, sevkiyat tonajındaki artışın üzerinde bir gelir getirisi sağladı.

YENİ PAZAR HEDEFLERİ VE YIL SONU BEKLENTİSİ

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, ihracatın hem hacim hem de ciro olarak büyümesinin sektörün dış ticaret dengesine doğrudan katkı sunduğunu belirtti. Mevcut ana alıcılar olan Asya ve Avrupa ülkelerindeki pazar payının korunmasının önemine dikkat çeken İskender, alternatif pazarlara yönelik çalışmaların sürdüğünü ve talep seyrine bağlı olarak yılın son çeyreğinde de yüksek performansın devam etmesinin öngörüldüğünü kaydetti.