Balık tezgâhlarında palamut bolluğu fiyatlara yansıdı. Av miktarındaki artışla birlikte tanesi yaklaşık 50 liradan satışa sunulan palamut, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Sezonun öne çıkan balıkları arasında yer alan palamut, vatandaşların da ilgisini çekiyor. Balık sezonunda yaşanan palamut bolluğu, tezgâhlardaki fiyatlara da yansıdı. Tanesi yaklaşık 50 liradan satılan palamut, bütçesini gözeterek balık almak isteyen vatandaşlar için öne çıkan seçeneklerden biri oldu. TEZGAHLARDA HAREKETLİLİK YAŞANIYOR Av miktarındaki artışın fiyatlara yansımasıyla birlikte palamut, balık tezgâhlarında dikkat çekiyor. Fiyatların satış yapılan bölgeye, balığın büyüklüğüne ve tezgaha göre değişebileceği belirtilirken, tanesi 50 lira seviyesindeki satış fiyatı tüketicilerin ilgisini çekiyor.

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