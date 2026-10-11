Oregon ve Kaliforniya eyaletleri açıklarında yürütülen araştırmada, deniz tabanından toplanan 57 kaya örneği incelendi. Ancak örneklerden ikisi laboratuvarda kurutulup parçalandıkları sırada beklenmedik bir kimyasal tepkimeye girdi. Dışarıdan herhangi bir ateş uygulanmamasına rağmen kendiliğinden tutuşan kayalar, araştırmacı şaşırttı.

SICAKLIK 100 DERECEYİ AŞTI

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yürütülen çalışmada, kaya örnekleri 2022 yılında Pasifik Okyanusu'ndaki Escanaba Çukuru'ndan toplandı. Uzaktan kumandalı bir su altı aracıyla dört farklı bölgeden çıkarılan örneklerin büyük bölümünde metal sülfür mineralleri bulunduğu belirlendi.

Laboratuvarda dondurularak kurutulan ve ardından parçalanan örneklerden ikisi aniden ısınarak kendiliğinden tutuştu. Sıcaklığın 100 derecenin üzerine çıktığı olayda, kaya örneklerindeki minerallerin tamamen oksitlendiği tespit edildi.

TAŞLARIN NEDEN YANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Araştırmacılar, beklenmedik olayın nedenini anlamak için tutuşan kaya parçalarının mineral yapısını inceledi. Yapılan analizlerde, örneklerin son derece küçük kristallerden oluşan ve kararsız bir yapıya sahip olan markazit minerali bakımından zengin olduğu belirlendi.

Bilim insanlarına göre bu mineraller, oksijenle tepkimeye girdiklerinde yüksek miktarda ısı açığa çıkarabiliyor. Kayaların kurutulması ve parçalanması sırasında gerçekleşen tepkimeler, belirli koşullarda sıcaklığın hızla yükselmesine ve malzemenin kendiliğinden tutuşmasına neden olabiliyor.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN UYARI

Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada, deniz tabanından çıkarılan bazı kayaçların madencilik gemilerinde işlenirken yangın riski oluşturabileceği belirtildi. Bilim insanları, benzer olayların yaşanmaması için çıkarılan kayaların mineral yapısının önceden incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.