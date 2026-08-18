Dünyanın en yoğun nüfuslu ada devletlerinden biri olan Singapur, karasal alan yetersizliği nedeniyle yenilenebilir enerji yatırımlarını deniz yüzeyine taşıdı. 2030 iklim hedeflerine ulaşmak amacıyla Johor Boğazı’na kurulan 5 megavat kapasiteli yüzen güneş enerjisi santrali, sert deniz şartlarına direnç göstermeyi başarsa da tropikal deniz canlılarının istilası nedeniyle teknik aksaklıklarla karşı karşıya kaldı.

Yaklaşık 725 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ülkede, çatı tipi güneş panellerinin ulusal enerji hedeflerini karşılamada yetersiz kalması üzerine enerji şirketi EDP APAC, Woodlands kıyısı açıklarında dev bir proje hayata geçirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda deniz tabanına özel germe halatlarıyla sabitlenen sistem; 30 bin duba üzerine yerleştirilmiş 13 binden fazla fotovoltaik panel, 40 merkezi inverter ve bir ana trafordan oluşturuldu.

VERİMLİLİK ARTIŞI

Yaklaşık 12 dönümlük bir akvatoryumu kaplayan tesis, yılda yaklaşık 6 milyon kilovatsaat elektrik üretiyor. Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu verilerine göre proje, her yıl karbon emisyonunu 4 bin metrik tondan fazla azaltıyor. Ayrıca deniz suyunun panelleri doğal olarak soğutması sayesinde karadaki emsallerine kıyasla daha yüksek elektrik üretimi sağlanırken, panellerin oluşturduğu gölge alanın kıyı şeridindeki buharlaşmayı yavaşlattığı kaydediliyor.

%43'LÜK AĞIRLIK ARTIŞI

Tasarım aşamasında rüzgar, dalga ve korozyon gibi etkenlere karşı güçlendirilen platform, işletim sürecinde deniz ekosisteminin beklenmeyen bir etkisiyle karşılaştı. Sıcak tropikal suyun etkisiyle panellerin alt kısmında kısa sürede yoğun miktarda su yosunu, deniz fıskiyesi ve balanus birikimi oluştu.

Bu biyolojik katman, taşıyıcı strüktüre %43 oranında ek ağırlık bindirdi. Ağırlık artışına bağlı olarak dubaların suya batma seviyesi artarken platformun yüzme kapasitesi düştü. Su seviyesinin yükselmesi sonucu: Dalga sönümleyici çelik mafsallar sıkışarak işlevsiz hale geldi.

Elektrik bağlantı noktaları tuzlu su serpintilerine maruz kalarak korozyon ve arıza riskiyle karşı karşıya kaldı.

SU SENSÖRLERİ TEST EDİLMEYE BAŞLANDI

Meydana gelen riskleri bertaraf etmek amacıyla bakım ekipleri yüzey temizliği ve kimyasal anti-fouling uygulamalarına başlarken; mühendislik tarafında ise daha yüksek geometriye sahip yeni duba tasarımları ve canlı birikimini anlık takip eden su altı sensörleri test edilmeye başlandı.

KAPASİTE KARŞILAŞTIRMASI YAPILDI

Sektörel analizlere göre, 500 megavatlık geleneksel bir kömür santralinin yalnızca nominal gücünü ikame edebilmek için yaklaşık 1 milyon adet modern güneş paneli gerekiyor. Güneş santrallerinin ortalama %20 kapasite kullanım oranıyla çalışmasına karşın kömür santrallerinde bu oranın %43 seviyesinde bulunması, alan ve verimlilik planlamalarının temel parametrelerinden birini oluşturuyor.