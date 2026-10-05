Düzce’nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, kuvvetli rüzgar nedeniyle verdikleri bir günlük aranın ardından yeniden denize açıldı. Balıkçılar, avladıkları çok sayıda palamutla limana döndü.
Akçakoca’da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dün limandan çıkamayan balıkçılar, hava şartlarının normale dönmesinin ardından tekneleriyle yeniden denize açıldı. Bir günlük aranın ardından denize çıkan balıkçılar, av faaliyetlerine başladı.
TEKNELER KASALARCA PALAMUTLA DOLDU
Gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçılar, avladıkları çok sayıda palamudu teknelerine çekti. Kasalara istiflenen balıklar, teknelerin limana dönmesiyle birlikte karaya çıkarıldı.
PALAMUTLAR İSTANBUL VE ANKARA’YA GÖNDERİLDİ
Gırgır tekneleri sırayla Akçakoca Limanı'na yanaşırken kasalar dolusu palamut, limanda bekleyen araçlara yüklendi. Balıkların çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderildiği belirtildi.