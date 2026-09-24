1 Eylül’de başlayan av sezonuyla birlikte palamut, Karadeniz’de balıkçıların ağlarını doldurmaya devam ediyor. Samsun, Sinop, Bartın, Zonguldak ve Trabzon açıklarında denize açılan tekneler, sezonun ilk günlerinden itibaren bol miktarda palamutla limanlara dönüyor. Balıkçılar, gece saatlerinde tekneleriyle denize açılıp ağlarını suya bırakıyor. Sabah saatlerinde ağların çekilmesiyle ortaya çıkan yoğun palamut avı, sezonun hareketli başladığını gösteriyor.

BOLLUĞU FİYATLARA DA YANSIDI

Palamuttaki bolluk balık tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı. Balığın büyüklüğüne göre fiyatlar değişirken, bazı bölgelerde palamudun tanesi 50 liraya kadar geriledi. Marmara kıyılarında ise iriliğine göre 100-150 lira arasında satışa sunuluyor. Fiyatların düşmesi vatandaşın balığa ilgisini de artırdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tezgahlara gelen tüketiciler, uygun fiyatlı palamut almak için yoğunluk oluşturdu.

BİNLERCE KASA PALAMUT AVLANDI

Sezonun ilk günlerinde teknelerle yaklaşık 3 bin kasa palamut avlandığı bildirildi. Karadeniz’deki yoğun avın tezgahlara yansımasıyla balık satışlarında da hareketlilik yaşandı. Palamut avındaki bolluğun kasım ayına kadar devam etmesi beklenirken, balıkçıların sezonun geri kalanında da bereketli bir dönem geçirmesi öngörülüyor.

GÖZLER HAMSİ VE ÇİNEKOPA ÇEVRİLDİ

Palamut avındaki bolluğun ardından balıkçılar, sezonun ilerleyen dönemlerinde diğer türlerde yaşanacak hareketliliği takip ediyor. Özellikle ekim ayının ortalarından sonra hamsi ve çinekop avında da artış bekleniyor.