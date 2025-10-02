Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftalarından itibaren ağlara en çok takılan istavrit yerini hamsiye bırakırken başta mezgit olmak üzere; somon, levrek, çupra, barbun ve az avlanan palamut da tezgahları süsleyen diğer balıkların arasına girdi. Trabzon Balıkçılar Hali’nde; hamsinin kilosu 100-150, istavritin 100, mezgidin 250, levrek 300, çupra 350 liradan satışa sunulurken az avlanan palamudun fiyatı ise 250-500 lira arasında değişiyor. Vatandaşlar ise tercihlerini en çok hamsiden yana kullanıyor.

‘EN UYGUNU HAMSİ’

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, hamsinin tezgahlara erken gelip, bol olduğunu ifade ederek, “Sezon gayet güzel ilerliyor. Bu sene palamudun pek olmayışı ve hamsinin bereketiyle devam ediyor. Sezonu istavritle açmıştık. Bu sene hamsiyi bu kadar erken beklemiyorduk. Fiyatlar da uygun. Hamsinin kilosu 100, istavritin 150 mezgit ise 200-250 liradan gidiyor. Vatandaşlar hamsiyi talep ediyor. En uygun da zaten hamsi. İnşallah böyle bereketli gider. Hem bizim için hem de vatandaş için uygun. Yerli hamsi ekimde gelirdi. İnşallah erken gitmez. Palamut da geliyor ama az. Bu yüzden de tanesi 200 liradan başlayarak 500 liraya kadar gidiyor” dedi.

‘GEÇEN SENEKİ SEZON GİBİ DEĞİL’

Balıkçı Emin Avcı, bu seneki balık sezonunun geçen sene kadar iyi olmadığını belirterek, “1 aydır hamsi bol. 100-150 lira arasında satışa sunduk. Vatandaşlar da tercih ediyor. Geçen sezonun dörtte biri kadar balık yok. Geçen seneki sezon gibi değil. Vatandaş palamut istiyor ama palamut çok gelmiyor. Bu yüzden istavrit ve hamsi tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.

‘EN ÇOK BARBUN YİYORUM’

Müşteri Yusuf Aktaş, barbun balığını tercih ettiğini ifade ederek, “Tezgahlar çok güzel, şükürler olsun. Ben barbun balığını tercih ediyorum. Kızartma yaparak yiyorum. Genelde barbun ve hamsi yiyoruz. Hamsi de tezgahlara erken geldi, güzel oldu” diye konuştu.

‘YERLİ HAMSİ ÇOK GÜZEL’

Nuray Çobanoğlu da “Bizim hamsimiz çok güzel. Kızartmasını yapıyoruz. Yerli hamsi çok güzel oluyor. İstavrit de boldu bu sene. İkisini de çok seviyorum. Bir gün yiyemezsem ertesi gün muhakkak yiyorum” dedi.