Denizlerde ve kıyılarda biriken plastik atıkların geri dönüştürülmesine yönelik projelerde farklı bir yöntem uygulanıyor. Toplanan plastiklerin belirli işlemlerden geçirilmesinin ardından asfalt karışımlarına eklenmesiyle yol yapımında yeniden kullanılması sağlanıyor. Deniz ve kıyılardan çıkarılan plastik atıklar doğrudan yol yüzeyine dökülmüyor. Toplanan malzemeler ayrıştırılıp işlendikten sonra yol yapımında kullanılan asfalt karışımının belirli bir bölümünde değerlendiriliyor. PLASTİKTEN NASIL YOL YAPIYORLAR? Geri dönüşüme uygun plastikler gerekli işlemlerden geçirildikten sonra asfalt üretiminde kullanılan malzemelerle bir araya getiriliyor. Hazırlanan karışım daha sonra geleneksel asfalt uygulamalarına benzer şekilde yol yüzeyine seriliyor. Uygulamayla denizlerden ve çevreden toplanan plastiklerin bir bölümü yeniden kullanılabilir malzemeye dönüştürülüyor. Böylece atık plastikler geri dönüşüm sürecinin ardından yol yapımında değerlendirilebiliyor. DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDE UYGULANDI Geri dönüştürülmüş plastiklerin asfalt karışımlarında kullanıldığı yol projeleri dünyanın farklı bölgelerinde hayata geçirildi. Kullanılan yöntem ve asfalt içerisindeki plastik miktarı ise projeye göre değişiklik gösteriyor. Projelerde temel amaç, toplanan plastik atıkların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanılmasını sağlamak. İşlenen plastiklerin asfalt üretimine dahil edilmesiyle daha önce atık durumunda bulunan malzeme yol yapım sürecine kazandırılıyor.

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