Hindistan’ın Kerala eyaletinde yer alan Vizhinjam Uluslararası Limanı’nda, açık deniz dalgalarının etkisini azaltmak ve büyük tonajlı gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla yürütülen 3,1 kilometrelik dalgakıran inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Proje kapsamında Arap Denizi’nden gelecek dalga enerjisini sönümlemek üzere "ACCROPODE II" adı verilen binlerce devasa beton blok kullanılıyor.

2000 TANESİ 5 YIL İÇİNDE KONUMLANDIRILDI

Concrete Layer Innovations firmasının paylaştığı teknik verilere göre, projede her biri 5 metreküp hacme sahip toplam 2.000 adet özel geometrili ACCROPODE II ünitesi konumlandırılıyor. Liman altyapısının açık deniz dalgalarından zarar görmesini engellemek için tasarlanan bu beton blokların imalat süreci (kalıplanması) 2017 yılında başladı. Lojistik ve hazırlık aşamalarının ardından, blokların dalgakıran yamacına deniz üzerinden yerleştirilmesi işlemine ise 2022 yılında geçildi.

BİRBİRİNE KİLİTLENEN GEOMETRİK TASARIM

Mühendislik planlamasına göre, sahada geleneksel kaya dolgu yöntemleri yerine performansı önceden hesaplanmış yapay zırh elemanları tercih edildi. Dalgakıranın dış yüzeyine yerleştirilen ACCROPODE II üniteleri, düzensiz ve ağır bir katman oluşturacak şekilde yan yana getiriliyor. Bu bloklar, okyanusa rastgele bırakılan standart beton unsurların aksine, özel tasarımları sayesinde birbirlerine kenetlenme (kilitlenme) özelliğine sahip bulunuyor. Böylece dalgadan alınan darbe enerjisi tek bir noktada toplanmayıp tüm bariyer yapısına dağıtılıyor.

3100 METRE UZUNLUĞUNDA

Stratejik konumu itibarıyla uluslararası taşımacılık rotaları üzerinde yer alan Vizhinjam Limanı, derin su terminali yapısı sayesinde küresel ölçekteki büyük kargo ve aktarma gemilerine hizmet vermek üzere yapılandırıldı. Kıyı şeridi boyunca inşa edilen 3.100 metre uzunluğundaki bu dalgakıran bariyeri, liman içi su hareketliliğini (çalkantıyı) asgari düzeye indirerek gemilerin güvenli manevra yapabileceği korunaklı bir operasyon sahası oluşturuyor.

Projede her bir blok, zemin koşulları ve ağırlık dengesi gözetilerek dalgakıran yamacındaki koordinatlarına teknik kontrol altında sırayla yerleştirilmeye devam ediyor.