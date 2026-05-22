Danimarka, Kuzey Denizi’nde kurulacak “Thor” adlı dev açık deniz rüzgar enerjisi santralinin inşasına başladı. Proje tamamlandığında yaklaşık 1 milyon Avrupa hanesinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaşacak.

Santralde, her biri yaklaşık 15 megawatt gücünde 70 adet Siemens Gamesa türbini yer alacak. Kanat uzunluğu 115 metreyi bulan bu dev yapılar, deniz üstünde yaklaşık 266 metre yüksekliğe ulaşacak.

Kuzey Denizi, güçlü ve sürekli rüzgarları nedeniyle açık deniz rüzgar enerjisi için ideal bölgelerden biri olarak görülüyor. Ancak fırtınalar, tuzlu su korozyonu ve zorlu deniz koşulları proje için ciddi mühendislik zorlukları oluşturuyor.

ENERJİ NASIL KARAYA ULAŞACAK?

Üretilen elektrik, deniz altı kablolarıyla trafo merkezlerine aktarılacak ve ardından Danimarka elektrik şebekesine bağlanacak. Projenin en kritik aşamalarından biri de bu enerji aktarım altyapısı olacak.

2027 HEDEFİ

RWE ve Norges Bank Investment Management ortaklığında yürütülen projenin 2027 yılında tamamen faaliyete geçmesi planlanıyor. Tamamlandığında Thor, Avrupa’nın en büyük açık deniz rüzgar santrallerinden biri olacak.