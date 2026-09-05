İngiltere kıyılarında 1967 yılında yaşanan Torrey Canyon faciası, dünya tarihinin ilk büyük deniz petrol sızıntısı olmasının yanında, kriz yönetiminde yapılan inanılmaz hatalarla devasa bir çevre katliamı haline geldi. Petrol felaketini önlemek için denize dökülen tonlarca kimyasal, petrolden çok daha fazla deniz canlısının ölümüne neden oldu.

120 BİN TON PETROL DENİZE SIZDI

Liberiya bayraklı süpertanker Torrey Canyon, İngiltere'nin güneybatısındaki Scilly Adaları yakınlarında kayalıklara çarparak karaya oturdu. Gövdesi yaralanan dev gemiden kısa sürede yaklaşık 120 bin ton ham petrol deniz sularına karıştı. İngiliz hükümeti ve donanma ekipleri, petrolün turistik Cornwall kıyılarına ulaşmasını engellemek amacıyla aceleyle ve bilimsellikten uzak bir kurtarma operasyonu için düğmeye bastı.

DENİZE 10 BİN TON BULAŞIK DETARJANI DÖKÜLDÜ

Yetkililer, su yüzeyindeki petrolü parçalayarak yok edeceği düşüncesiyle denize yaklaşık 10 bin ton endüstriyel çözücü, deterjan ve solvent döküldü. Ancak dönemin teknolojisiyle üretilen bu güçlü temizlik kimyasalları, petrolü güvenli bir şekilde çözmek yerine çok daha zehirli bir hala geldi.

DENİZ CANLILARINA FELAKETİ YAŞATTI

Deterjanlar petrolü kıyılardan uzak tutamadığı gibi, dibe çökmesine ve deniz tabanındaki tüm ekosistemine felaketi yaşattı. Yengeçler, istiridyeler, binlerce deniz kuşu ve balık türü petrolden ziyade, bu kimyasal temizleyiciler yüzünden feci şekilde can verdi. Kıyıya vuran can çekişen canlılar, mühendislik tarihinin en trajik fiyaskolarından biri olarak tarihe geçti.

SAVAŞ UÇAKLARI TANKERİ JETLERLE BOMBALADILAR

İngiliz Hükümeti, kimyasalların işe yaramayınca denizdeki patlamaya hazır petrolün her geçen dakika yayılmasından dolayı ilginç bir karara imza attı. Krallık Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait savaş uçakları, gemide kalan petrolü yakarak yok etmek amacıyla tankeri bombardımana tuttu.

Günler süren felaketin ardından tanker batarken İngiltere tarihine geçen bu olay, günümüzde kullanılan deniz kirliliği protokollerinin ve çevre hukuku yasalarının temelinin atılmasına yol açtı.