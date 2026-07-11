2. Dünya Savaşı'nın dönüm noktası olan Normandiya Çıkarması'na ait yeni teknik detaylar paylaşıldı. Savaşın en büyük lojistik operasyonlarından birinde, Müttefik kuvvetlerin Fransa kıyılarına kesintisiz asker, araç ve malzeme gönderebilmek için denizin ortasına iki devasa yapay liman kurduğu bildirildi. "Mulberry" adı verilen bu limanlar, büyük gemilerin yanaşabileceği hazır bir limanı olmayan açık plajlarda, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlandı.

DENİZ TABANINA 146 DEV BETON BLOK BATIRILDI

İngiliz İmperyal Savaş Müzesi (Imperial War Museums) kayıtlarına göre, bu yapay limanların en önemli parçası "Phoenix" (Anka Kuşu) adı verilen devasa beton kutular (kesonlar) oldu. Mühendislik detaylarına göre süreç şu şekilde işledi:

İngiltere'de inşa edildi: Dev beton bloklar, içleri boş ve denizde yüzebilecek şekilde Büyük Britanya kıyılarında üretildi.

Römorkörlerle çekildi: Kendi motorları olmayan bu devasa yapılar, dalgalı denizleri aşarak römorkörlerle Fransa kıyılarına taşındı.

Kontrollü şekilde batırıldı: Fransa'ya ulaşan blokların içindeki vanalar açıldı. Suyla dolup ağırlaşan 146 beton blok deniz tabanına oturtuldu. Yan yana dizilen bu bloklar, yapay birer dalgakıran oluşturarak arkalarında gemilerin güvenle durabileceği sakin bir liman alanı yarattı.

600 bin tondan fazla malzemeyle kurulan bu yapay liman sistemi sayesinde, bölgeye 2 milyondan fazla asker, 500 bin araç ve 4 milyon ton askeri malzeme sorunsuz şekilde karaya çıkarıldı.

İKİ FARKLI BÖLGEYE KURULDU, BİRİ FIRTINADA YIKILDI

Yapay limanlar, Normandiya'da iki stratejik noktaya monte edildi: Amerikan kuvvetlerinin lojistik ihtiyaçları için kuruldu. İngiliz ve Kanada kuvvetlerinin kullanımı için hazırlandı.

Kurulumdan kısa bir süre sonra meydana gelen şiddetli bir fırtına, Amerikan ordusunun kullandığı Omaha Plajı'ndaki limana ağır hasar vererek kullanılamaz hale getirdi. Bu tarihten sonra Arromanches'taki liman, tüm çıkarma operasyonunun ve Avrupa'ya yapılan askeri sevkiyatın ana merkezi oldu.

HALA DENİZİN ORTASINDA DURUYOR

Savaşın başında düşmandan gizlemek amacıyla bir süre İngiltere kıyılarında su altında saklanan, ardından tekrar yüzdürülerek Fransa'ya taşınan bu beton blokların kalıntıları, bugün hala Arromanches açıklarında denizin ortasında varlığını koruyor.

Yıllar süren liman inşaatları veya deniz tarama çalışmaları yerine, fabrikada üretilen parçaların deniz yoluyla taşınıp birkaç günde kurulması esasına dayanan bu sistem; askeri ve sivil deniz mühendisliği tarihinin en gelişmiş taşınabilir lojistik örneklerinden biri kabul ediliyor.