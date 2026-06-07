Projeyi yürüten uzmanlara göre istiridyeler yalnızca ekonomik değeri olan deniz canlıları değil. Deniz tabanında oluşturdukları resifler sayesinde yüzlerce farklı türe yaşam alanı sağlayan bu canlılar, aynı zamanda suyun doğal yollarla temizlenmesine de yardımcı oluyor. Bir yetişkin istiridye, günde onlarca litre deniz suyunu filtreleyebiliyor.

YÜZYILLAR ÖNCE KAYBOLDULAR

Bir zamanlar Kuzey Denizi'nin geniş bölümleri doğal istiridye resifleriyle kaplıydı. Ancak aşırı avlanma, deniz tabanının tahrip edilmesi ve kirlilik nedeniyle bu resiflerin büyük bölümü zamanla ortadan kayboldu. Uzmanlar, bazı bölgelerde yerli istiridye nüfusunun yüzde 95'ten fazlasının yok olduğunu belirtiyor.

İstiridye resiflerinin kaybolması yalnızca tek bir türü etkilemedi. Bu yapılar, çok sayıda balık, kabuklu canlı ve deniz omurgasızına barınak sağlıyordu. Resiflerin yok olmasıyla birlikte bölgedeki biyolojik çeşitlilik de ciddi şekilde azaldı.

DENİZ TABANINDA YENİ RESİFLER OLUŞACAK

Projede kullanılacak milyonlarca genç istiridye özel üretim merkezlerinde yetiştiriliyor. Daha sonra belirlenen bölgelere bırakılarak deniz tabanında yeni koloniler oluşturmaları sağlanacak. Zamanla birbirlerine tutunacak olan istiridyeler, yıllar içinde geniş resif yapılarına dönüşecek.

Araştırmacılar, oluşturulacak yeni resiflerin yalnızca istiridyeler için değil, çok sayıda deniz canlısı için de güvenli yaşam alanları oluşturacağını ifade ediyor. Ayrıca bu doğal yapıların kıyıları dalga etkisine karşı koruyabileceği ve deniz tabanının yeniden canlanmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

SUYU DOĞAL YOLDAN TEMİZLİYORLAR

İstiridyelerin en dikkat çekici özelliklerinden biri filtreleme yetenekleri. Beslenirken sürekli olarak suyu süzen bu canlılar, sudaki fazla partiküllerin azalmasına yardımcı oluyor. Uzmanlara göre büyük istiridye resifleri, zamanla suyun daha berrak hale gelmesine ve deniz ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlayabiliyor.

Projeyi yürüten ekipler, milyonlarca istiridyenin denize bırakılmasıyla birlikte Kuzey Denizi'nde uzun yıllardır kayıp olan doğal yaşam alanlarının yeniden oluşmasını hedefliyor. Çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgedeki deniz yaşamında önemli değişiklikler yaşanabileceği değerlendiriliyor.