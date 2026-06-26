'Kum Motoru' adı verilen çalışmada amaç, kıyıyı beton yapılarla değil doğanın kendi hareketleriyle güçlendirmek oldu. Dalga, rüzgar ve akıntıların kumu yıllar içinde sahile ve kumullara taşıması, böylece kıyı hattının doğal olarak genişlemesi hedeflendi.

DALGALAR KUMU KENDİ TAŞIYOR

Proje, Güney Hollanda'da Kijkduin yakınlarında hayata geçirildi. Denizin yaklaşık 10 kilometre açığından çıkarılan kum, kıyı boyunca yaklaşık 2 kilometrelik ve denize doğru 1 kilometre uzanan kanca biçimli dev bir yarımada oluşturacak şekilde yerleştirildi.

Bu dev kum kütlesi daha sonra doğanın akışına bırakıldı. Dalgalar, rüzgar ve deniz akıntıları kumu zaman içinde çevredeki sahillere yaymaya başladı. Böylece kıyı şeridinde erozyona karşı doğal bir savunma hattı oluşurken, kumullar da kendiliğinden güçlendi.

YILLAR SONRA SONUÇLAR ORTAYA ÇIKTI

Projenin uygulanmasının ardından geçen yıllarda elde edilen veriler, yöntemin beklentileri büyük ölçüde karşıladığını gösterdi. Araştırmalara göre sahiller genişledi, yeni kumullar oluştu ve bazı bölgelerde kumul yüksekliği 3 metreye kadar ulaştı.

Geleneksel kıyı koruma çalışmalarında birkaç yılda bir yeniden kum taşınması gerekirken, bu projede tek seferde çok daha büyük miktarda kum kullanıldı. Hollanda'daki uygulama, deniz seviyesinin yükselmesi ve kıyı aşınmasına karşı doğayla birlikte çalışan en dikkat çekici kıyı koruma örneklerinden biri olarak gösteriliyor.