Küresel ısınmanın yarattığı deniz suyu sıcaklık artışları, dünya genelindeki mercan resiflerini kitlesel beyazlama ve yok olma tehlikesiyle burun buruna getirdi. Bu ekolojik kriz karşısında ABD’li bilim insanları, deniz biyolojisinde ezber bozan biyoteknolojik çalışması için düğmeye bastı. Florida açıklarındaki mercan fidanlıklarında ve kıyı hatlarında yürütülen deneysel projede, yaklaşık 65 bin litre süt proteini bazlı özel solüsyon okyanusa döküldü.

İLK KEZ DENİZE UYGULANDI

Tarımda toprağı zenginleştirmek için kullanılan besin takviyesi mantığı, bu çalışmayla birlikte ilk kez geniş ölçekli denizde uygulandı. Yağsız süt tozu ve süt serumundan elde edilen konsantre karışım; organik azot, kalsiyum ve fosfor açısından yüksek değerler taşıyor.

DOKU YENİLEME HIZI 2 KATINA ÇIKTI

Süt proteinleri, mercanların bünyesinde yaşayarak onlara renk ve besin sağlayan zooxanthellae adlı mikro-alglerin çoğalmasına katkı sağladı. Protein çözeltisi, serbest yüzen mercan larvalarının kireçtaşı zeminlere tutunmalarını sağlarken, fidanlıktaki genç mercanların doku yenileme hızını iki katına arttırdı.

LİTRELERCE SÜT KONTROLLÜ ŞEKİLDE DENİZE DÖKÜLDÜ

Denize doğrudan organik madde salınımı yapmak oksijenin bitmesine ya da zararlı alg patlaması gibi risklere neden oluyor. Bu nedenle ABD’li bilim insanları, 65 bin litrelik uygulamayı, yavaş salınımlı ve filtrelenmiş bir dozajlama tekniğiyle denize döküyor. Laboratuvar ortamından açık deniz fidanlıklarına taşınan bu "mikro-besleme" yöntemi, iklim krizine karşı dirençsiz kalan resifleri canlandırmada yeni bir biyokimyasal savunma hattı oluşturdu.