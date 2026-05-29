İddiaya göre bunalıma giren kadın, denize atladıktan sonra kıyıdan yaklaşık 100 metre açıldı. Çevredeki vatandaşların bağırış ve ağlama seslerini duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinden Şenol Oğuz denize girerek E.K.’yi su üstünde tuttu ve ardından Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Kıyıya çıkarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.