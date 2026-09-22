LOC-NESS adı verilen çalışma, Cape Cod kıyılarından yaklaşık 61 kilometre açıkta gerçekleştirildi. Kütlece yaklaşık yarısı kostik sodadan oluşan karışım kontrollü şekilde denize bırakılırken çalışma ABD Çevre Koruma Ajansı'nın özel izni ve denetimi altında yürütüldü.

DENİZE NEDEN KOSTİK SODA DÖKTÜLER?

Deneyin temelinde okyanus alkalinitesini artırma yöntemi bulunuyor. Sodyum hidroksit olarak da bilinen kostik soda deniz suyunun alkalinitesini yükseltiyor. Bilim insanları bu değişimin okyanusun atmosferdeki karbondioksiti daha fazla emmesine yardımcı olup olamayacağını araştırıyor. Çalışmanın küresel ısınmayla mücadelede kullanılabilecek yöntemlerden birinin etkilerini ortaya çıkarması hedefleniyor.

DENEY 6 SAAT BOYUNCA DEVAM ETTİ

Kostik soda karışımı Cape Cod kıyılarının yaklaşık 61 kilometre açığında 6 saat boyunca deniz suyuna bırakıldı. Deney sırasında karışımın okyanus suyundaki etkileri takip edildi. LOC-NESS projesi kapsamında yapılan çalışma, yöntemin gerçek deniz koşullarında nasıl sonuç vereceğini belirlemeyi amaçladı.

KOSTİK SODA NEDEN RİSKLİ?

Sodyum hidroksit yüksek derecede alkali ve güçlü bir kimyasal madde olarak biliniyor. Bu nedenle deney doğrudan ve kontrolsüz bir boşaltma şeklinde gerçekleştirilmedi. Çalışma, ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından verilen özel izin ve belirlenen koşullar altında yürütüldü.

AMAÇ OKYANUSUN KARBONDİOKSİT EMİLİMİNİ ARTIRMAK

Deniz suyunun alkalinitesinin yükseltilmesiyle atmosferdeki karbondioksitin okyanus tarafından daha fazla tutulması hedefleniyor. Bilim insanları böylece atmosferde biriken karbondioksitin bir bölümünün denizlerde depolanabileceği bir yöntemin uygulanabilirliğini araştırıyor. Deneyden elde edilen ilk sonuçlar İskoçya'da düzenlenen Uluslararası Okyanus Bilimleri Toplantısı'nda paylaşıldı.

DENEYİN SONUÇLARI İNCELENİYOR

LOC-NESS projesiyle gerçekleştirilen deney, okyanus alkalinitesini artırmanın atmosferdeki karbondioksitin azaltılmasında nasıl kullanılabileceğine odaklanıyor. Çalışmada elde edilen veriler, yöntemin deniz suyu üzerindeki etkilerinin ve karbondioksit tutma kapasitesinin değerlendirilmesi amacıyla inceleniyor.