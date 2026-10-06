Maldivler’de sınırlı kara alanını genişletmek amacıyla deniz doldurularak yeni yerleşim bölgeleri oluşturuldu. Deniz tabanından çıkarılan malzemelerin belirlenen alanlara taşınmasıyla kıyılar genişletildi ve daha önce deniz olan bölgeler yerleşime uygun kara parçalarına dönüştürüldü.

DENİZ DOLDURULARAK YENİ KARA OLUŞTURULDU

Projelerde deniz tabanından çıkarılan büyük miktardaki kum, belirlenen sığ alanlara taşındı. Dolgu işleminin ardından deniz seviyesinin üzerinde kalan yeni kara parçaları oluşturularak kıyıların yüzölçümü artırıldı.

HULHUMALÉ NASIL OLUŞTURULDU?

Maldivler’in en büyük arazi kazanım projelerinden biri Hulhumalé’de gerçekleştirildi. Deniz doldurularak oluşturulan ada, başkent Malé’nin hemen yakınında yeni bir yerleşim alanı meydana getirmek amacıyla planlandı.

BAŞKENTTEKİ NÜFUS BASKISINI AZALTMAK İSTEDİLER

Malé’de sınırlı kara alanında yoğunlaşan nüfus, yeni yerleşim alanlarına duyulan ihtiyacı artırdı. Hulhumalé projesiyle başkentin yakınında konutların ve diğer yapıların inşa edilebileceği geniş bir kara alanı oluşturuldu.

NEDEN DENİZİN ÜZERİNE YENİ KARA YAPTILAR?

Maldivler, kara alanlarının deniz seviyesine yakın olması nedeniyle yükselen deniz seviyesinden doğrudan etkilenen ülkeler arasında bulunuyor. Yeni kara alanlarının oluşturulması, hem yerleşim ihtiyacının karşılanması hem de mevcut adalardaki nüfus yoğunluğunun azaltılması amacıyla kullanılıyor.

YAPAY ADALAR VE KIYILAR GENİŞLETİLDİ

Hulhumalé’nin yanı sıra Maldivler’in farklı bölgelerinde de denizden arazi kazanma yöntemiyle kıyılar genişletildi. Deniz tabanından çıkarılan kum ve dolgu malzemeleriyle yapılan çalışmalar sonucunda mevcut kara parçalarına yeni alanlar eklendi.