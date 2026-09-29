Florida kıyılarında yaklaşık yarım asır önce deniz yaşamını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen proje beklenen sonucu vermedi. Deniz tabanına bırakılan yaklaşık 2 milyon lastik zamanla yerlerinden koparak çevredeki doğal resiflere doğru sürüklendi.

2 MİLYON LASTİĞİ DENİZİN DİBİNE BIRAKTILAR

Proje 1970’lerde Florida’nın Broward County açıklarında hayata geçirildi. Eski otomobil lastikleri bir araya getirilerek deniz tabanına yerleştirildi ve bu alanın zaman içerisinde canlıların yerleşeceği yapay bir resife dönüşmesi amaçlandı. Lastiklerin denizde yeni yaşam alanları oluşturacağı düşünüldü. Ancak yıllar içerisinde lastikleri bir arada tutan bağlantılar bozuldu ve çok sayıda lastik deniz tabanında serbest şekilde hareket etmeye başladı.

BEKLENEN NEDEN OLMADI?

Lastiklerin üzerinde beklenen ölçüde kalıcı deniz yaşamı oluşmadı. Bağlantılarından ayrılan lastikler dalgalar, akıntılar ve fırtınaların etkisiyle deniz tabanında hareket etti. Hareket eden lastikler çevrede bulunan doğal mercanlara çarparak zarar vermeye başladı. Yapay resif oluşturmak için başlatılan proje böylece yıllar içerisinde temizlenmesi gereken bir çevre sorununa dönüştü.

LASTİKLER DOĞAL MERCANLARA ZARAR VERDİ

Deniz tabanında serbest kalan lastiklerin mercanlarla temas etmesi fiziksel hasara neden oldu. Özellikle kötü hava koşullarında hareket eden lastikler doğal resiflerin bulunduğu alanlara taşındı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından lastiklerin denizden çıkarılması için çalışmalar başlatıldı. Temizleme operasyonunda dalgıçlar deniz tabanındaki lastikleri tek tek topladı.

50 YIL SONRA DENİZDEN ÇIKARMAYA BAŞLADILAR

1970’lerde denize bırakılan lastiklerin üzerinden yaklaşık 50 yıl geçti. Başlangıçta yapay resif oluşturmak amacıyla kullanılan malzemeler, uzun yıllar sonra aynı bölgeden çıkarılmaya başlandı. Temizleme çalışmaları sırasında denizin dibine dağılmış lastikler dalgıçlar tarafından bulunarak yüzeye taşındı. Yaklaşık 2 milyon lastiğin geniş bir alana yayılmış olması çalışmaların uzun süre devam etmesine neden oldu.

YAPAY RESİF PROJESİ TEMİZLİK OPERASYONUNA DÖNÜŞTÜ

Florida açıklarında başlayan proje, eski lastiklerin deniz ekosisteminde yapay yaşam alanları oluşturabileceği düşüncesine dayanıyordu. Ancak lastiklerin dağılması ve doğal mercanlara zarar vermesi projenin sonucunu değiştirdi. Denize bırakılan yaklaşık 2 milyon lastiğin temizlenmesi için yıllar sonra geniş çaplı çalışmalar yürütüldü. 1970’lerde başlayan projenin ardından geçen yaklaşık yarım asırda, lastikler tek tek denizden çıkarılmaya başlandı.