Araştırmacılar, yeniden oluşan deniz çayırı alanlarının yalnızca bitki örtüsünü geri getirmediğini, aynı zamanda balıklar, kabuklular ve birçok deniz canlısı için yeni yaşam alanları oluşturduğunu belirtiyor. Çalışma, uzun yıllar boyunca yok olmuş ekosistemlerin doğru yöntemlerle yeniden canlandırılabileceğini gösteren en başarılı örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DENİZ ÇAYIRI RESTORASYONLARINDAN BİRİ

Proje, Virginia Institute of Marine Science (VIMS) ile The Nature Conservancy iş birliğinde yürütüldü. Araştırmacılar her yıl topladıkları deniz çayırı tohumlarını uygun dönemlerde kıyı lagünlerine dağıttı. İlk yıllarda küçük alanlarda görülen büyüme, zamanla kendi kendini besleyen geniş çayırlara dönüştü. Bugün yaklaşık 9 bin dönümlük alanı kaplayan bu habitat, dünyanın en büyük başarılı deniz çayırı restorasyonlarından biri olarak gösteriliyor.

Deniz çayırları, deniz tabanını sabitleyerek kıyı erozyonunu azaltıyor, suyu filtreliyor ve çok sayıda canlı için barınma ile üreme alanı sağlıyor. Ayrıca atmosferdeki karbonun önemli bir bölümünü deniz tabanındaki tortularda depolayarak iklim değişikliğiyle mücadelede de rol oynuyor.

BALIKLAR VE DİĞER TÜRLER GERİ DÖNDÜ

Bilim insanları, yeniden oluşan deniz çayırlarının ardından genç balık popülasyonlarında ve biyolojik çeşitlilikte belirgin artış gözlemledi. Çalışmalar, yıllarca boş kalan deniz tabanının yeniden üretken bir ekosisteme dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, Virginia'daki başarının dünyanın farklı kıyılarındaki benzer restorasyon projeleri için de örnek oluşturabileceğini ve deniz ekosistemlerinin uygun koşullar sağlandığında beklenenden çok daha hızlı toparlanabileceğini belirtiyor.