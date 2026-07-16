Söz konusu lastikler, 1970'li yıllarda deniz canlılarına yaşam alanı oluşturacağı düşüncesiyle Florida açıklarındaki Osborne Reef bölgesine bırakılmıştı. Ancak yıllar içinde fırtınalar ve kasırgalar nedeniyle yerlerinden kopan lastikler mercan resiflerine çarparak çevreye zarar vermeye başladı. Bu nedenle yapay resif projesi zamanla büyük bir çevre sorununa dönüştü.

MİLYONLARCA LASTİK DENİZE BIRAKILMIŞTI

Proje kapsamında 1970'lerde 1 ila 2 milyon arasında eski lastik denize bırakıldı. İlk amaç, balıklar ve diğer deniz canlıları için yeni yaşam alanları oluşturmaktı. Ancak lastikleri bir arada tutan bağlantılar zamanla paslanıp koptu ve binlerce lastik deniz tabanında sürüklenerek doğal mercan resiflerine zarar verdi.

Yıllardır devam eden temizlik çalışmalarında şimdiye kadar yüz binlerce lastik denizden çıkarıldı. Florida Çevre Koruma Dairesi, mevcut sözleşmeler kapsamında temizlik çalışmalarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtiyor.

HEDEF 2026 SONUNA KADAR 7 BİN 350 LASTİK

Yeni çalışma kapsamında yüklenici firmaya, deniz tabanından çıkarılan her lastik için 40 dolar ödeme yapılacak. Sözleşmeye göre Aralık 2026'ya kadar 7 bin 350 lastiğin daha kaldırılması planlanıyor. Çıkarılan lastikler geri dönüşüm ve uygun atık yönetimi süreçlerinden geçirilecek.

Yetkililer, Osborne Reef'teki temizlik çalışmalarının yalnızca deniz tabanını temizlemekle kalmayacağını, aynı zamanda yıllardır zarar gören mercan resiflerinin yeniden toparlanmasına da katkı sağlayacağını ifade ediyor.