İrlandalı OceanEnergy şirketinin geliştirdiği OE Buoy adlı platformun İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney Adaları açıklarına yerleştirilmesi için gerekli izinler alındı. Avrupa Deniz Enerjisi Merkezi (EMEC), 20 Kasım'da yaptığı açıklamada platformun kurulum hazırlıklarının devam edeceğini duyurdu.

DALGALAR TÜRBİNİ HAREKETE GEÇİRECEK

1 megavatlık elektrik üretim kapasitesine sahip platform, deniz dalgalarının oluşturduğu hava basıncından yararlanarak çalışacak.

Platformun alt bölümünde deniz suyunun girip çıkabileceği bir açıklık bulunuyor. Dalgalar yükselip alçaldıkça gövdenin içinde sıkışan hava hareket ederek türbinin dönmesini sağlayacak. Bu sayede dalgaların hareketi elektrik enerjisine dönüştürülecek.

İnsan müdahalesine ihtiyaç duymadan çalışabilecek sistemin ürettiği elektrik, deniz tabanına döşenecek kablolar aracılığıyla karadaki elektrik şebekesine aktarılacak.

19,6 MİLYON AVRO HARCANACAK

WEDUSEA adı verilen 19,6 milyon avroluk projede İrlanda, İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'dan toplam 14 kuruluş yer alıyor.

Avrupa Birliği ve İngiltere'nin mali destek sağladığı proje kapsamında platformun Atlantik Okyanusu'nun zorlu dalga koşullarında iki yıl boyunca test edilmesi planlanıyor.

Denemeler sırasında sistemin elektrik üretim performansının yanı sıra deniz canlıları üzerindeki etkileri de incelenecek. Elde edilen sonuçların, gelecekte daha büyük ölçekli dalga enerjisi santrallerinin kurulmasına ve teknolojinin ticari kullanımına katkı sağlaması hedefleniyor.