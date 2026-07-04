Giresun, Rize, Artvin Valiliklerinden yapılan açıklamada, yapılan meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 5 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
TRABZON'DA DA YASAKLANDI
Son olarak Trabzon Valiliği de 5 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girilmesinin yasaklandığını açıkladı.
‘ÜZÜCÜ OLAYLARIN YAŞANMAMASI AMACIYLA’
Valiliğin açıklamasında, "Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması, suda boğulma vakalarının önlenmesi ve muhtemel üzücü olayların yaşanmaması amacıyla alınan bu karara titizlikle uyulması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.