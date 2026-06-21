Büyükçekmece Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'ndeki halk plajında ailesiyle birlikte denize giren Suriye uyruklu Ahmed Husari, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. AİLESİ SUDAN ÇIKARDI Bunun üzerine aile, Husari’yi sudan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Husari sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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