Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan halk plajında denize giren iki kardeşten biri boğularak hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı. Olay, Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerindeki plajda akşam saatlerinde meydana geldi. Denize giren Ali S. (17) ile kardeşi T.S. (14), bir süre sonra kıyıdan uzaklaştıktan sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Cankurtaranların da müdahale ettiği olayda iki kardeş sudan çıkarıldı. Yapılan kontrollerde Ali S.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Su yuttuğu tespit edilen T.S. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali S.’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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