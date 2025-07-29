Uzmanlara göre bu durumun temel nedeni, artan hava sıcaklıklarının deniz suyunu olağan dışı seviyelere taşıması oldu. Antalya’da hava sıcaklığı 45 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı da 31 dereceyi gördü. Yüksek sıcaklık, mikroorganizmaların hızla çoğalmasına ve deniz suyunun kalitesinin bozulmasına yol açtı.

Ekol TV'den Hafize Korkmaz'ın haberine göre, Türkiye'nin gözde tatil bölgelerinden Akdeniz sahillerinde denize giren vatandaşlardan art arda şikayetler gelmeye başladı. Özellikle Antalya kıyılarında vatandaşlar denize girdikten sonra vücutlarında kızarıklık, kaşıntı ve yara şikayetiyle hastaneye başvurdu.

SERİNLETMİYOR, YAKIYOR!

Son günlerde özellikle çocuklar ve hassas cilt yapısına sahip bireyler arasında deniz sonrası cilt reaksiyonlarında artış yaşanıyor. vatandaşlar, "Denize girdikten sonra vücudumda yanma ve kaşıntı başladı. Sırtımda ve kollarımda sivilceye benzer kızarıklıklar çıktı" diyerek yaşadığı sorunu dile getirdi.

"ELEKTİRK ÇARPMASINA BENZER BİR HİS..."

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sıcaklıkların deniz ekosistemini tehdit ettiğine dikkat çekerek, "Su sıcaklığının yükselmesiyle birlikte, zararlı organizmaların sayısı da artıyor. Özellikle eski şamandıra iplerinde ve mantar bariyerlerde bulunan bazı mikroorganizmalar, ciltle temas ettiğinde elektrik çarpmasına benzer bir his, yanma ve kaşıntı oluşturabilir" uyarısında bulundu.