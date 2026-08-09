Louisiana Sağlık Bakanlığı, bu yıl eyalet genelinde 9 kişide tespit edilen Vibrio vulnificus enfeksiyonundan 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından perşembe günü yayımlanan basın bülteninde, enfeksiyona ilişkin korkutucu veriler paylaşıldı. Son 10 yılın aynı dönem ortalamasına bakıldığında yılda ortalama 7 vaka ve 1 ölüm görülen eyalette, bu yılki ölüm oranlarındaki sıçrama endişe yarattı.

Yetkililer, bu yıl bildirilen tüm vakaların açık yaraların deniz suyuyla teması sonucu meydana geldiğini ve hastaların tamamının önceden var olan kronik sağlık sorunları bulunduğunu açıkladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan bilgilendirmede, Vibrio bakterisinin kıyı sularında doğal olarak yaşadığı ve su sıcaklıklarının yükseldiği yaz aylarında çok daha hızlı yayıldığı vurgulandı.

Bulaşma Yolları ve Belirtiler Nelerdir?

Enfeksiyonun iki temel bulaşma yolu bulunuyor: Çiğ veya az pişmiş deniz ürünlerini (özellikle istiridye) tüketmek ya da vücuttaki açık bir yaranın kıyı sularıyla temas etmesi. CDC verilerine göre, Vibrio vulnificus enfeksiyonuna yakalanan her 5 kişiden 1'i hayatını kaybediyor. Enfeksiyon belirtileri sulu ishal, mide krampları, mide bulantısı, kusma, ateş ve titreme şeklinde ortaya çıkıyor.

Kimler Daha Yüksek Risk Altında?

Louisiana Sağlık Bakanlığı, herkesin enfekte olabileceğini ancak belirli hastalık gruplarının çok daha büyük risk taşıdığını bildirdi. Karaciğer hastalığı, kanser, diyabet, HIV veya talasemi hastaları; bağışıklık baskılayıcı tedavi görenler; mide asidini azaltan ilaç kullananlar ve yakın zamanda mide ameliyatı geçiren kişilerin son derece dikkatli olması gerektiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, tuzlu veya acı suyla temas eden bir yaranın kızarması, şişmesi, ağrıması, ısınması veya renginin değişmesi durumunda vatandaşların derhal tıbbi yardıma başvurması gerektiğini vurguladı. Hastaların, sağlık kuruluşlarına başvurduklarında deniz suyu temasını doktorlarına mutlaka bildirmeleri istendi. Louisiana'da geçen yıl da benzer bir salgın yaşanmış ve en az 17 vaka kayıtlara geçmişti. Geçtiğimiz yıl Florida, Louisiana ve Kuzey Carolina bölgelerinde en az 10 kişi bu enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirmişti.