Zonguldak genelinde Valilik kararı doğrultusunda 13-16 Ağustos tarihleri arasında olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan denize girme yasağı sona erdi. Rüzgarın etkisini kaybetmesi ve hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte kaldırılan yasağın ardından vatandaşlar, kentin en popüler noktalarından biri olan Kapuz Plajı’na akın ederek denizin ve sıcak havanın tadını çıkardı.

"TESİSİMİZ SIFIRDAN AÇILMIŞ GİBİ OLDU"

Yasaklı günleri fırsat bilerek plajda bakım çalışması yaptıklarını ifade eden Kapuz Plajı Cankurtaranı Hasan Sarı, sürecin ardından halkın yoğun ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi. Sarı, şu açıklamalarda bulundu:

"4 gün denize girme yasağı oldu hava muhalefetinden dolayı. Bu süreçte tesisimizin tadilat ve tamiratını yaptık. Plajımız bu süreçte sıfırdan açılmış gibi oldu. Halkımız da tekrardan denize girmeye başladı, herhangi bir sıkıntı yaşanmamakta. Bu zamana kadar çok şükür can kaybı yaşamadık, tüm müdahalelerimizi anında gerçekleştirdik."

DENİZ SUYU SICAKLIĞI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Poyraz akıntısı nedeniyle soğuyan deniz suyunun yeniden ısınmaya başladığını ve önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artacağını belirten Sarı, "Hava sıcaklıkları artıyor, deniz sıcaklığı da artmaya başlıyor. Poyraz akıntısından dolayı deniz biraz soğumuştu ama yükselmeye başladı. Sabah 17 dereceydi, 18-19’a doğru yükselmeye başladı. Hafta sonuna doğru daha da ısınır. Özellikle önümüzdeki günlerde, ağustos ayı içerisinde daha da yükseltecektir ve vatandaşlarımız keyifli vakit geçirecektir" diyerek hafta sonu için plajda büyük bir yoğunluk beklediklerini vurguladı.