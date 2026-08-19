Polonya Deniz Kuvvetleri için üretilecek üç Miecznik sınıfı fırkateynin ilki olan Wicher, İngiliz Babcock tarafından geliştirilen Arrowhead 140 tasarımını temel alıyor. Ancak geminin silah, radar ve denizaltı savunma sistemleri Polonya'nın ihtiyaçlarına göre önemli ölçüde değiştirildi. Wicher'in ardından ORP Burza ve ORP Huragan adlı iki fırkateyn daha donanmaya katılacak.

DEV GEMİ ÖZEL BİR YÖNTEMLE SUYA İNDİRİLDİ

ORP Wicher'in denize indirilmesinde klasik olarak geminin kızaktan kaydırılması yöntemi kullanılmadı. Gdynia'daki PGZ Stocznia Wojenna tersanesinde inşa edilen gemi önce 278 adet kendinden tahrikli modüler taşıyıcı kullanılarak yarı batabilir Boabarge 33 adlı platformun üzerine taşındı.

Platform daha sonra Gdańsk Körfezi'nde yeterli su derinliğine sahip bir noktaya çekildi. Yaklaşık beş saat süren operasyonda platform kontrollü şekilde suya batırıldı. Su seviyesi yükseldikçe Wicher kendi yüzdürme gücüyle platformdan ayrıldı. Dört aşamada gerçekleştirilen işlem sırasında her aşamadan sonra geminin gövdesinde su sızdırmazlık kontrolleri yapıldı. Ardından römorkörlerle yeniden Gdynia'daki tersaneye götürüldü.

32 DİKEY FIRLATMA HÜCRESİYLE DONATILACAK

Wicher'in silah ve sensör sistemleri de gemiyi Polonya Donanması'nın en önemli savaş platformlarından biri haline getirecek. Fırkateynde 32 hücreli Mk 41 dikey füze fırlatma sistemi, CAMM ailesi hava savunma füzeleri ve NSM gemisavar füzeleri bulunacak. Ana silah olarak Leonardo üretimi 76/62 Super Rapid Strales topunun yanı sıra Polonya yapımı 35 mm silah sistemleri ve hafif torpido lançerleri kullanılacak.

Gemide ayrıca Thales TACTICOS savaş yönetim sistemi, gelişmiş radarlar, elektronik harp ekipmanları ile gövdeye monteli ve çekili sonar sistemleri yer alacak. Böylece Wicher; hava savunması, su üstü hedeflerine karşı saldırı ve denizaltı savunma görevlerini aynı platform üzerinden gerçekleştirebilecek.

Denize indirilmesinin ardından gemide donatım ve sistem entegrasyonu çalışmalarına devam edilecek. Mevcut takvime göre liman testlerinin 2028 sonbaharında, deniz testlerinin ise 2029'da başlaması planlanıyor. ORP Wicher'in 2029'un sonuna kadar Polonya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesi hedefleniyor. Üç gemilik Miecznik programının diğer üyeleri Burza ve Huragan'ın da ilerleyen yıllarda hizmete alınması planlanıyor.