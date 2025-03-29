Muğla Marmaris doğayı tahrip edecek yeni bir projeyle karşı karşıya. Karacasöğüt Koyu’na yapılacak “Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artırımı Projesi” 2013’te gündeme geldi. Yöre halkı, “kıyı talanı” dediği projeye karşı mücadele başlattı. Projenin, mavi yolculuk rotalarının kalbi ve binlerce canlının yaşam alanı olan koyu yok edeceği belirtildi.

MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ

Proje, 2020’de MUÇEV’e devredildi. Marmaris Belediyesi projeye karşı dava açtı. 2023’te ise Çevre İl Müdürlüğü itirazlara rağmen “ÇED olumlu” kararı verdi. Aralık 2023’te mahkeme “ÇED Olumlu” kararını iptal etti. Çevreciler, “Gökova için çok hayırlı bir gelişme. Burayı korumakta kararlıyı” açıklaması yaptı. Marmaris Belediyesi projenin yapı ruhsatını iptal etti.

178 YAT KAPASİTELİ PROJE

Ancak proje 26 Mart 2025’te yeniden nihai ÇED onayı aldı. Projeye göre, 100 teknelik kapasite 178’e çıkarılacak. 40 bin metrekareyi aşan deniz ve iskele alanında kazıklı platformlar, yüzer dalgakıranlar ve iskeleler yapılacak. Denize beton dökülmeyecek denilse de kazık çakma doğaya geri dönüşü olmayan zarar verecek. Çevreciler, “Mücadeleden vazgeçmeyiz” dedi.