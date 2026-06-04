Saint-Louis–Ambidédi Koridoru adı verilen proje, Senegal'in Atlantik kıyısındaki Saint-Louis kentini Mali'nin Kayes bölgesindeki Ambidédi yerleşimine bağlayacak. Proje kapsamında nehir yatağında tarama çalışmaları yapılacak, yeni nehir limanları inşa edilecek ve yük taşımacılığı için modern lojistik terminalleri kurulacak.

LOJİSTİK MALİYETLERİNİ YÜZDE 60 AZALTABİLİR

Yaklaşık 1,24 milyon kilometrekare yüzölçümüne sahip Mali, Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri olmasına rağmen denize çıkışı bulunmuyor. Bu nedenle ihracat ürünleri yıllardır yüzlerce kilometrelik kara yollarıyla komşu ülkelerin limanlarına taşınıyor.

Altın, pamuk ve tarım ürünleri gibi ihracat kalemleri için kullanılan mevcut güzergahlar hem maliyetli hem de zaman kaybına neden oluyor. Ön çalışmalar, yeni su yolu koridorunun devreye girmesi halinde lojistik maliyetlerinin yüzde 60'a kadar düşebileceğini ortaya koyuyor. Su taşımacılığı, ton başına maliyet açısından kara taşımacılığından çok daha ekonomik kabul ediliyor.

İLK ÇALIŞMALAR BU YIL BAŞLADI

Proje, Senegal Nehri Kalkınma Örgütü (OMVS) ve bağlı kuruluşu SOGENAV tarafından yürütülüyor. Mali, Senegal, Moritanya ve Gine'nin ortaklaşa desteklediği girişim, yalnızca yeni bir taşımacılık hattı oluşturmayı değil, aynı zamanda bölgesel ticareti güçlendirmeyi de amaçlıyor.

Nisan 2026'da temel atma süreciyle resmen başlayan proje kapsamında nehir yatağının ticari gemilere uygun hale getirilmesi için kapsamlı mühendislik çalışmaları yürütülecek. Tamamlandığında altın, pamuk, demir cevheri ve tarım ürünleri doğrudan Atlantik'e ulaştırılabilecek. Uzmanlar, koridorun hayata geçmesi halinde Batı Afrika'nın ticaret haritasında önemli değişiklikler yaşanabileceğini belirtiyor.