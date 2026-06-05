Afrika'da denize kıyısı bulunmayan ülkelerin en büyük sorunlarından biri dış ticarette komşu ülkelerin limanlarına bağımlı olmaları. Bu durum hem maliyetleri artırıyor hem de ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor. Şimdi ise bu soruna çözüm olabilecek önemli bir demiryolu projesi dikkat çekiyor.

Doğu Afrika'da yapımı süren modern demiryolu hattı, iç bölgeleri Hint Okyanusu kıyısındaki büyük bir limana bağlamayı hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yıllardır karayolu taşımacılığına bağımlı olan ülke, uluslararası pazarlara daha hızlı ve daha düşük maliyetle erişebilecek.

TİCARET MALİYETLERİNİ DÜŞÜRECEK

Demiryolu taşımacılığı, özellikle tarım ürünleri, madenler ve diğer ağır yükler için karayoluna göre önemli avantajlar sunuyor. Daha fazla yükün daha kısa sürede taşınabilmesi, ihracat yapan şirketlerin rekabet gücünü artırırken ithalat maliyetlerinin de düşmesine katkı sağlayacak.

Uzmanlara göre proje yalnızca taşımacılığı kolaylaştırmayacak, aynı zamanda bölgedeki yatırım ortamını da güçlendirecek.

BÖLGESEL EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Yeni hat, yalnızca tek bir ülkeye değil, çevredeki birçok ülkeye de fayda sağlayabilecek bir lojistik koridor olarak görülüyor. İç bölgeler ile okyanus arasındaki bağlantının güçlenmesi, ticaret hacminin artmasına ve ekonomik entegrasyonun hızlanmasına yardımcı olabilir.

STRATEJİK ÖNEMİ BÜYÜK

Demiryolu projesi, küresel güçlerin Afrika'daki altyapı yatırımlarına yönelik ilgisinin arttığı bir dönemde hayata geçiriliyor. Bu nedenle proje yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik açıdan da önem taşıyor.

Tamamlandığında hat, denize erişimi olmayan bir ülkenin dünya ticaretine daha güçlü şekilde bağlanmasını sağlayarak bölgenin ekonomik geleceğinde önemli bir rol oynayabilir.