Denize kıyısı bulunmayan Elazığ'da balık tezgâhları bu sezon Karadeniz kentlerini aratmıyor. Karadeniz'den getirilen balık çeşitleri tezgâhlardaki yerini alırken özellikle palamutta yaşanan bolluk fiyatları da aşağı çekti. Sezon içinde kilogramı 150 liraya kadar gerileyen palamut, vatandaşların en çok tercih ettiği balıklar arasında yer aldı.

BALIK BOLLUĞU FİYATLARA YANSIDI

Elazığ'da bu sezon balık çeşitliliği artarken tezgâhlarda uygun fiyatlı ürünler dikkat çekiyor. Özellikle palamut avındaki artış, fiyatların önceki dönemlere göre gerilemesini sağladı. Kilogram fiyatı sezon içerisinde 150 liraya kadar düşen palamut, vatandaşlardan yoğun talep gördü.

Av miktarının azalmaya başlamasıyla palamudun fiyatı yeniden yükselerek 250 liraya çıktı. Buna rağmen kentte balığa olan ilginin sürdüğü belirtildi.

KARADENİZ TEZGAHLARINI ARATMIYOR

Trabzon, Rize, Samsun ve Ordu gibi balıkçılık merkezlerinden Elazığ'a getirilen deniz ürünleri, kentteki tezgâhlarda geniş bir çeşitlilik oluşturuyor. Denize kıyısı olmamasına rağmen balık bolluğuyla dikkat çeken Elazığ'da vatandaşlar, Karadeniz'deki tezgâhlara benzer seçeneklerle balık alışverişi yapabiliyor.

Bu sezon artan balık miktarı ve palamutta yaşanan fiyat düşüşü, Elazığ'da balık tüketimini de hareketlendirdi.