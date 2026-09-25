Balkanlar’da deniz tatili denince akla gelen ülkelerin arasından sıyrılan Sırbistan, turizmde dikkat çeken bir yükseliş yaşıyor. Tek bir metre bile kıyı şeridi bulunmayan ülke, buna rağmen turistlerin yeni gözde rotalarından biri haline geldi. 2026 yılında da bu hareketliliğin artarak devam etmesi bekleniyor.

Sırbistan’da turizm hareketliliği yılın ilk aylarında da yükselişini sürdürdü. 2026’nın ilk beş ayında ülkeye gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7 arttı.

Ülkedeki turizm sektörünün bu yükselişle birlikte yıl sonunda yeni bir rekora ulaşması hedefleniyor. Sırbistan Turizm ve Gençlik Bakanı Hüseyin Memic de mevcut olumlu tablonun yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor.

DENİZ YOK, İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Sırbistan’ın yükselişinde yalnızca yabancı turistler değil, ülke içindeki seyahat hareketliliği de etkili oluyor. Tarihi şehirleri, kültürel mirası, doğal güzellikleri ve diğer Avrupa destinasyonlarına kıyasla uygun fiyat seçenekleri, ülkeyi farklı bir tatil deneyimi arayanların rotasına taşıyor.

TÜRKİYE VE RUSYA İLK SIRALARDA

Sırbistan’a yönelik yabancı turist hareketliliğinde Türkiye ve Rusya öne çıkıyor. Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Slovenya’dan gelen ziyaretçiler de ülkenin turizm trafiğinde önemli paya sahip.

Öte yandan Çin gibi bazı uzak pazarlardan gelen turist sayısında düşüş yaşanırken, genel tabloda Sırbistan'ın yabancı ziyaretçi çekme eğilimi devam ediyor.