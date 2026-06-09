Küresel ısınma, iklim krizi ve hızla artan nüfus, dünya genelinde tatlı su kaynaklarını tarihin en büyük baskısıyla karşı karşıya bırakıyor. Gelecekte yaşanabilecek büyük bir su krizinin önüne geçmek isteyen Çin ise gözünü okyanuslara dikti. Ülke, su güvenliğini garanti altına almak ve geleneksel su kaynakları üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla deniz suyunu tatlı suya dönüştürme (desalinasyon) yatırımlarına devasa bütçeler ayırmaya başladı.

Atılan bu stratejik adımların sonucunda, Çin genelinde faaliyet gösteren aktif desalinasyon tesisi sayısı tam 167’ye ulaştı. Bu tesisler, ülkenin çehresini değiştirecek dev bir üretim kapasitesini sırtlıyor.

GÜNDE 3,1 MİLYON TON TATLI SU ÜRETİLİYOR

Çin'in özellikle okyanusa kıyısı olan bölgelerinde kurulan bu 167 dev tesis, mühendislik sınırlarını zorluyor. Resmi verilere göre, bu modern tuzdan arındırma merkezleri her gün yaklaşık 3,1 milyon ton deniz suyunu tamamen arıtarak insanlığın kullanımına hazır tatlı suya dönüştürme kapasitesine sahip.

Üretilen bu devasa miktar, hem milyonlarca insanın günlük içme suyu ihtiyacını karşılıyor hem de ülkenin ekonomik motoru olan dev sanayi tesislerinin su çarkını döndürüyor. Geleneksel su kaynaklarının, nehirlerin ve yer altı sularının sanayi ile nüfus baskısına yetişemediği kıyı şeritlerinde bu tesisler artık lüks değil, hayati birer stratejik kale olarak kabul ediliyor.

DEV PROJELER KIYI ŞERİDİNE YAYILDI

Çin, bu devasa dönüşüm hamlesini rastgele değil, su kıtlığının en yoğun hissedildiği ve sanayinin kalbinin attığı kıyı eyaletlerinde yoğunlaştırdı. Bugün desalinasyon projelerinin bayraktarlığını yapan ve milyarlarca dolarlık yatırımlara ev sahipliği yapan başlıca bölgeler şunlar:

-Liaoning, Tianjin ve Hebei,

-Jiangsu ve Shandong,

-Zhejiang, Guangdong ve Hainan.

Bu stratejik bölgeler, deniz suyunu arıtarak hem kendi kendilerine yetebilen bir su ekosistemi oluşturuyor hem de Çin'in iç bölgelerindeki su kaynaklarının korunmasına dolaylı olarak katkı sağlıyor.

SADECE SU DEĞİL, ADETA DENİZ MADENİ

Çin'in okyanus hamlesi sadece su üretmekle de sınırlı kalmıyor. Ülke, deniz suyunu çok daha büyüleyici bir amaç için, yani geleceğin teknolojilerine yön verecek stratejik mineralleri elde etmek için bir laboratuvar olarak kullanıyor.

Yürütülen son bilimsel araştırmalar doğrultusunda Çin; deniz suyunun içinden nükleer enerjiden batarya teknolojilerine kadar kritik öneme sahip olan lityum, uranyum ve döteryum gibi elementleri ayrıştırmayı hedefliyor. Böylece okyanuslar, Çin için sadece birer su kaynağı değil, aynı zamanda geleceğin kritik ham maddelerini barındıran devasa birer "deniz madeni" haline geliyor.

KAPASİYETİ KATLAMAYI HEDEFLİYORLAR

Mevcut 167 tesisle günlük 3,1 milyon tonluk üretime ulaşan Çin, bu noktada durmayı kesinlikle düşünmüyor. Önümüzdeki yıllara dair vizyon planlarını hazırlayan ülke yönetimi, deniz suyundan tatlı su üretme kapasitesini çok daha yukarı taşımayı ve yeni tesislerle bu ağı genişletmeyi planlıyor.

Dünyanın en büyük sanayi üreticilerinden biri olan Çin'in bu hamlesi, iklim kriziyle savaşan diğer ülkelere de su yönetimi konusunda çok önemli bir rehber sunuyor.