Florida ve Massachusetts eyaletlerinde hayata geçirilen projelerden biri çevre felaketine dönüşürken, diğeri deniz yaşamı için başarılı bir sığınağa dönüştü.

Florida kıyılarında yürütülen projede, iki milyondan fazla atık lastik sadece ince çelik çubuklarla birbirine bağlanarak okyanusa bırakıldı. Zamanla fırtına ve akıntıların etkisiyle dağılan lastikler, geniş bir deniz tabanına yayılarak hem ekosisteme zarar verdi hem de kıyılara vurmaya başladı.

ABD Ordusu'nun 2007'de başlattığı temizlik çalışmalarına rağmen, bölgedeki lastiklerin büyük bir kısmı hâlen deniz tabanında bulunuyor ve canlılar için bir barınak oluşturmayı başaramadı.

YÖNTEM MASSACHUSETT'TE İŞE YARADI

Buna karşılık Massachusetts'in Yarmouth kentinde 1978 yılında başlatılan projede ise daha dayanıklı bir yöntem tercih edildi. Betonla sağlamlaştırılan ve düzenli kontrol edilen resif yapıları sayesinde deniz tabanına binlerce ton malzeme güvenle yerleştirildi.

Periyodik olarak dalgıçlar ve kameralarla izlenen bu bölge; ıstakozlardan köpekbalıklarına kadar 18'den fazla deniz canlısı türüne ev sahipliği yaparak çevre projeleri için başarılı bir örnek haline geldi.