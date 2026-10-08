Penang Adası'nın güney kıyılarında yükselen ve Silicon Island (Silikon Adası) adı verilen yapay kara parçası, deniz tabanından çıkarılan malzemelerle oluşturuluyor. İş makinelerinin ve dev tarama gemilerinin çalıştığı bölgede, denizin yerini aşamalı olarak yeni bir kara alanı alıyor.

DENİZİN ORTASINDA TEKNOLOJİ MERKEZİ KURULUYOR

Yaklaşık 930 hektarlık alanı kapsayan proje, tamamlandığında yarı iletken fabrikalarına, teknoloji şirketlerine, konutlara ve ticari merkezlere ev sahipliği yapacak. Özellikle yapay zeka teknolojilerine yönelik çip talebinin artması, bölgedeki yeni üretim alanlarına duyulan ihtiyacı büyütüyor.

Penang, hâlihazırda dünyanın önemli yarı iletken üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Mevcut sanayi bölgelerinde kullanılabilir alanın azalması nedeniyle yetkililer, yeni fabrikalar için deniz üzerinde geniş bir üretim merkezi oluşturmayı planlıyor.

Yapay adada sanayi tesislerinin yanı sıra yeşil alanlar, ulaşım bağlantıları ve kamu hizmetleri için de yer ayrılacak. Projenin ana karayla bağlantısını sağlayacak köprü ve ulaşım altyapısının inşası da sürüyor.

220 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI HEDEFLENİYOR

Eylül 2023'te başlayan deniz doldurma çalışmalarında, Ekim 2026 itibarıyla yaklaşık 1,9 milyon metrekarelik alan oluşturuldu. Böylece planlanan yapay adanın yaklaşık beşte birlik bölümü ortaya çıktı.

Projenin önümüzdeki on yılda tamamlanması hedeflenirken, 2050 yılına kadar yaklaşık 220 bin kişilik istihdam yaratabileceği öngörülüyor. Yetkililer, yeni sanayi merkezinin uluslararası teknoloji yatırımlarını bölgeye çekmesini bekliyor.

Ancak dev proje çevresel tartışmaları da beraberinde getiriyor. Balıkçılar ve çevre örgütleri, deniz doldurma çalışmalarının kıyı ekosistemine ve balıkçılık faaliyetlerine zarar verebileceği endişesini dile getiriyor. Projeye ilişkin hukuki süreçler de devam ediyor.