Washington eyaletinin kıyılarında yürütülen temizlik çalışmalarında bugüne kadar 13 bin 367 lastik denizden çıkarıldı. Başlangıçta deniz canlılarına barınak oluşturması beklenen lastiklerin zamanla doğal yaşamı tehdit etmesi, geçmişte uygulanan yöntemin sonuçlarını yeniden gündeme getirdi.

BALIKLAR ÇOĞALSIN DİYE DENİZE BIRAKILMIŞTI

Puget Sound Körfezi'nde 1970'li ve 1980'li yıllarda hayata geçirilen uygulamada, kullanılmayan otomobil lastikleri halatlarla birbirine bağlanarak deniz tabanına yerleştirildi. Amaç, kayalık alanlarda yaşayan balıklara yapay barınaklar oluşturmak ve bölgedeki balıkçılığı geliştirmekti.

Ancak aradan geçen yıllar, projenin beklenen sonucu vermediğini gösterdi. Lastikleri bir arada tutan halatların yıpranmasıyla yapılar dağılmaya başladı. Deniz tabanına yayılan lastikler, zamanla temizlenmesi gereken atıklara dönüştü.

Washington Doğal Kaynaklar Dairesi, lastiklerin parçalanmasıyla ortaya çıkabilecek mikroplastiklerin ve kauçuk kalıntılarının deniz canlıları için risk oluşturabileceğini belirledi. Bunun üzerine körfezdeki 14 bölge öncelikli temizlik alanı olarak seçildi.

DENİZDEN YAKLAŞIK 400 TON LASTİK ÇIKARILDI

Temizlik çalışmalarının ilk büyük aşaması, Tolmie Eyalet Parkı açıklarında gerçekleştirildi. Dalgıçlar ve mavnalara yerleştirilen iş makineleri yardımıyla deniz tabanından 3 bin 917 lastik çıkarıldı. Bu lastiklerin toplam ağırlığı yaklaşık 115 tonu buldu.

Ardından Harstine Adası yakınlarındaki Case Inlet bölgesinden 784 lastik daha toplandı. En kapsamlı çalışma ise Burfoot bölgesinde yapıldı. Deniz yüzeyinin 15 ila 21 metre altında bulunan 8 bin 666 lastik çıkarılarak karaya taşındı.

Böylece üç ayrı noktadan çıkarılan lastik sayısı 13 bin 367'ye, toplam ağırlıkları ise yaklaşık 400 tona ulaştı.

Yetkililer, denizden çıkarılan lastiklerin özel atık depolama alanlarına gönderildiğini belirtiyor. Temizlik sırasında deniz tabanındaki tortuların ve su kalitesinin de takip edilmesi gerekiyor.

Washington yönetimi, kalan bölgelerdeki lastiklerin de aşamalı olarak çıkarılmasını planlıyor. Bir zamanlar deniz yaşamını desteklemek amacıyla başlatılan uygulama, böylece onlarca yıl sonra büyük bir çevre temizliği çalışmasına dönüşmüş durumda.