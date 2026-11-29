Namibya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Veikko Nekundi, 26 Kasım'da parlamentoda yaptığı açıklamada yaklaşık 2,9 milyar dolarlık Trans-Kalahari Demir Yolu Projesi'ne ilişkin hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Toplam 1850 kilometre uzunluğunda olması planlanan hat, Botsvana'nın Mmamabula bölgesinden başlayarak Kalahari Çölü üzerinden Namibya'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Walvis Bay Limanı'na ulaşacak.

1025 KİLOMETRELİK YENİ RAY DÖŞENECEK

Proje kapsamında 1025 kilometrelik yeni demir yolu inşa edilmesi, mevcut 825 kilometrelik hattın ise modernize edilmesi planlanıyor. Yeni rayların iki ülkenin mevcut demir yolu ağlarıyla birleştirilmesi sayesinde Botswana'nın iç kesimleri ile Atlas Okyanusu arasında kesintisiz yük taşımacılığı yapılabilecek.

Denize kıyısı bulunmayan Botsvana'da çıkarılan kömür, bakır, manganez, uranyum ve soda külü gibi ürünler, demir yoluyla doğrudan limana ulaştırılabilecek. Hat yalnızca maden taşımacılığında değil, farklı sektörlere ait ticari yüklerin taşınmasında da kullanılacak.

Ağır yük taşıyan kamyonların demir yoluna yönlendirilmesiyle kara yollarındaki trafik yoğunluğunun ve bakım maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Ayrıca güzergah üzerindeki Charleshill, Ghanzi, Kuke ve Sese Siding gibi yerleşimlerde yeni istihdam alanlarının oluşması ve ticari faaliyetlerin canlanması bekleniyor.

Yaklaşık 2,9 milyar dolara mal olması beklenen projenin finansmanının özel şirketler tarafından karşılanması planlanıyor. Namibya hükümeti, devlet bütçesinden mali katkı sağlanmadan projenin hayata geçirilmesi için şirketlerden teklif almaya hazırlanıyor.

800 KİLOMETRELİK BİR HAT DAHA PLANLANIYOR

Namibya, Trans-Kalahari projesinin yanı sıra Zambiya sınırına kadar uzanacak 800 kilometrelik Trans-Zambezi Demir Yolu için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Grootfontein'den başlayarak Rundu ve Katima Mulilo üzerinden ilerleyecek hattın, Zambiya'nın zengin bakır yataklarının bulunduğu bölgeleri Namibya'nın liman ağına bağlaması amaçlanıyor. Projeye ilişkin fizibilite çalışmalarının yüzde 20'si tamamlandı.

Trans-Kalahari hattının inşası için özel şirketlerden teklif alınmasına yönelik hazırlıklar devam ederken yüklenici seçiminin 2027-2028 mali yılında yapılması öngörülüyor. İki projenin hayata geçirilmesiyle Walvis Bay Limanı'nın Afrika'nın güneyindeki ülkeler için önemli bir ihracat merkezine dönüşmesi hedefleniyor.