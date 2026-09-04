Olay, sabah saatlerinde Cide ilçesine bağlı Alayazı Köyü’nün Arap Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Metin Baysal, kardeşi Mahmut Baysal ile birlikte denize girmek için bölgeye geldi. Baysal, yüzerek Akbayır köyü sahiline ulaşacağını söyleyerek kardeşinden ayrıldı ve denize girdi. Ancak aradan geçen süreye rağmen ağabeyinden haber alamayan Mahmut Baysal, durumu yetkililere bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, Metin Baysal’ı bulmak için denizde ve kıyı şeridinde geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında Baysal’ın cansız bedenine Kuşkayası köyü açıklarında ulaşıldı. 60 yaşındaki adamın, denizin dibindeki kayalıkların arasında sıkıştığı belirlendi. Cansız bedeni morga kaldırıldı Kayalıkların arasından çıkarılan Metin Baysal’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Cide Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Baysal’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanması beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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