Şili'nin Valparaíso Bölgesi'nde, Pasifik Okyanusu'ndan alınacak suyun tuzdan arındırılarak onlarca kilometre iç kesimlere taşınmasını hedefleyen 119 milyon dolar bütçeli bir mühendislik projesi planlanıyor.

GÜNDE 20,7 MİLYON LİTRE SU ARITIYOR

GW La Ligua SpA tarafından hazırlanan proje, La Ligua ilçesine bağlı Pichicuy sahilinden çekilecek okyanus suyunun, kıyıdan 2,3 kilometre mesafedeki Huaquen bölgesinde kurulacak tuzdan arındırma tesisine iletilmesini öngörüyor. Ters osmoz teknolojisinin kullanılacağı tesisin saniyede 240 litre, günde ise yaklaşık 20,7 milyon litre arıtılmış su üretme kapasitesine sahip olacağı bildirildi.

BORU HATTI ÜZERİNDEN GEÇECEK

Arıtılan suyun depolandıktan sonra, yaklaşık 90 kilometrelik bir boru hattı ağı üzerinden Cabildo ve Nogales ilçelerindeki iki ana dağıtım noktasına pompalanması planlanıyor. Çevresel etkileri ve araziye yeni müdahaleleri asgariye indirmek amacıyla, hattın büyük bölümünün mevcut demiryolu koridoru boyunca inşa edileceği kaydedildi.

2028 YILINDA İŞLETMEYE ALINACAK

Proje kapsamında sağlanacak suyun hem sanayi ihtiyacını karşılaması hem de içme suyu standartlarına getirilerek üçüncü taraflara dağıtılması hedefleniyor. Tesisin, uzun süredir su kısıtı yaşayan bölgeye yağışlardan ve karasal su rezervlerinden bağımsız bir kaynak sunması amaçlanıyor.

Temmuz 2025'te çevresel değerlendirme sürecine giren projenin, yasal izinlerin tamamlanması durumunda 2027 yılında inşasına başlanması ve 2028 yılı içerisinde işletmeye alınması öngörülüyor.