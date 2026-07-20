Mühendisler, havalimanının inşa edildiği günden bu yana zemindeki hareketi sürekli izliyor. Son verilere göre birinci yapay adada inşaatın başlangıcından bu yana ortalama 13,7 metre, ikinci adada ise yaklaşık 17,7 metre çökme meydana geldi. Buna rağmen günümüzde çökme hızı büyük ölçüde yavaşlamış durumda ve ilk adada yılda yaklaşık 5 santimetre seviyesinde seyrediyor.

ÇÖKME BAŞTAN ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ

Kansai Havalimanı, denizin ortasında oluşturulan iki yapay ada üzerine kuruldu. İnşaat sırasında milyonlarca metreküp kaya ve toprak denize dökülerek adalar oluşturuldu. Ancak deniz tabanındaki kalın kil tabakası, adaların ve üzerindeki yapıların ağırlığı altında zamanla sıkışmaya devam etti.

Mühendisler bu riski daha proje aşamasında öngörerek zemini güçlendirmek için milyonlarca kum drenajı kullandı ve yapıları uzun yıllar sürecek oturmaya göre tasarladı. Havalimanı işletmesi de zemindeki değişimleri düzenli olarak ölçerek pistleri, terminal binalarını ve deniz duvarlarını gerektiğinde yükseltiyor.

DENİZ DUVARLARI SÜREKLİ YÜKSELTİLİYOR

2018 yılında Japonya'yı vuran Jebi Tayfunu, deniz suyunun havalimanına ulaşmasına neden olunca koruma önlemleri daha da artırıldı. Bunun ardından çevredeki deniz duvarları yükseltildi, yeni taşkın önleme sistemleri kuruldu ve pist seviyeleri kademeli olarak artırılmaya başlandı.

Yetkililer, yapay adanın uzun yıllar daha yavaş da olsa çökmeye devam edeceğini kabul ediyor. Bu nedenle Kansai Havalimanı'nda zemin hareketleri düzenli olarak takip edilirken, gerekli görülen bölümlerde yükseltme ve güçlendirme çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.