Araştırma, Filipinler Üniversitesi Diliman Kampüsü Jeodezi Mühendisliği Bölümü araştırmacıları tarafından yürütüldü. Bilim insanları, üç yıl boyunca uydu radar görüntülerini analiz ederek zemindeki milimetre seviyesindeki hareketleri takip etti. İncelemelerde özellikle Seascape, SM by the Bay, City of Dreams ve Solaire gibi büyük yapıların bulunduğu bölgelerde belirgin zemin oturmaları gözlemlendi.

UYDULAR MİLİMETRELİK HAREKETLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Araştırmada, kalıcı saçıcı girişim radar tekniği (PSI) kullanılarak aynı noktalar yıllar boyunca düzenli olarak ölçüldü. Bu yöntem sayesinde geleneksel arazi ölçümlerine gerek kalmadan, zemindeki çok küçük deformasyonlar uzaydan tespit edilebildi.

Araştırmacılar, çökmenin dolgu malzemesinin zamanla sıkışması, farklı oturma hızları ve bölgede devam eden yoğun inşaat faaliyetleriyle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Bazı noktalarda yıllık çökme hızının yaklaşık 17,5 milimetreye ulaştığı bildirildi.

DAHA FAZLA İZLEME ÇAĞRISI YAPILDI

Bilim insanları, dolgu alanlarının tamamının risk altında olmadığını ancak belirli bölgelerde oturmaların devam ettiğini vurguluyor. Bu nedenle özellikle büyük yapıların bulunduğu alanlarda düzenli uydu takibi yapılmasının, olası yapısal sorunların erken tespit edilmesi açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.

Araştırmacılar ayrıca deniz doldurularak geliştirilen yeni yerleşim alanlarında, uzun vadeli zemin hareketlerinin dikkate alınmasının hem altyapı hem de gelecekteki yapılaşma açısından kritik olduğunu belirtiyor.