Victoria Adası'nın hemen açıklarında yükselen Eko Atlantic, yalnızca yeni yaşam alanları oluşturmayı değil, yıllardır kıyı şeridini tehdit eden erozyonu durdurmayı da amaçlıyor. Deniz tabanından çıkarılan kumlarla oluşturulan yeni arazi üzerine konutlar, iş merkezleri, yollar, enerji ve altyapı sistemleri inşa edilirken, proje tamamlandığında yaklaşık 10 milyon metrekarelik yeni bir şehir ortaya çıkacak.

8,4 KİLOMETRELİK DEV DENİZ DUVARIYLA KORUNACAK

Projenin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise "Lagos'un Büyük Duvarı" olarak adlandırılan deniz koruma yapısı. Tamamlandığında 8,4 kilometre uzunluğa ulaşacak bu dev bariyer, Atlantik'ten gelen güçlü dalgaların etkisini azaltarak hem yeni oluşturulan araziyi hem de Lagos kıyılarındaki Victoria Adası ile çevresindeki bölgeleri kıyı erozyonuna karşı koruyacak. Resmi proje bilgilerinde duvarın uzunluğu 8,5 kilometre olarak da belirtiliyor.

Yeni şehrin temelini oluşturmak için toplam 95 milyon metreküp dolgu kumu kullanılması planlanırken, 2023 yılı itibarıyla arazinin yaklaşık üçte ikisi tamamlandı ve 75 milyon metreküpten fazla kum bölgeye taşındı. Sonraki aşamalarda dolgu miktarı artırılarak yaklaşık 120 milyon ton kum kullanıldığı belirtiliyor.

250 BİN KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPMASI PLANLANIYOR

Eko Atlantic, yalnızca yeni binalardan oluşan bir proje değil. Kentte yer altı elektrik şebekesi, su ve kanalizasyon sistemi, yağmur suyu drenajı, telekomünikasyon altyapısı ve doğal gaz destekli bağımsız enerji sistemi de kuruluyor. Şehirde konutların yanı sıra finans merkezleri, marinalar, ticaret alanları, eğitim kurumları ve sosyal yaşam alanları yer alacak.

Projenin yapımı etaplar halinde devam ediyor. İlk altyapı bölümleri ve bazı konut ile ticari yapılar kullanıma açılmış olsa da Eko Atlantic'in tamamı henüz bitmedi. İnşaat çalışmaları yeni bölgelerde sürerken, projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 250 bin kişiye ev sahipliği yapması ve her gün 150 bin kişiyi ağırlaması hedefleniyor.