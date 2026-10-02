Hollanda, denizden yeni toprak kazanmak için Zuiderzee’de büyük ölçekli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Setlerle çevrilen bölgelerde suyun tahliye edilmesiyle daha önce su altında bulunan geniş alanlar karaya dönüştürüldü.

DENİZİN ÖNÜNE KİLOMETRELERCE SET ÇEKTİLER

Zuiderzee’nin belirli bölümleri inşa edilen setlerle çevrilerek denizden ayrıldı. Setlerin tamamlanmasının ardından içeride kalan su pompalarla boşaltıldı ve deniz tabanındaki geniş araziler zamanla kullanılabilir kara parçalarına dönüştü.

Setlerle dışarıdan gelecek suyun önü kesildikten sonra çevrili alanlardaki su kontrollü şekilde tahliye edildi. Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan deniz tabanı kurutularak tarım, ulaşım ve yerleşim için kullanılabilecek hale getirildi.

YENİ TOPRAKLARA YOLLAR VE TARIM ALANLARI KURULDU

Denizden kazanılan araziler yalnızca tarım amacıyla kullanılmadı. Bölgede yollar ve yeni yerleşim alanları da oluşturularak daha önce suyla kaplı olan geniş bir alan yaşam alanına dönüştürüldü.

FLEVOLAND DENİZDEN KAZANILAN TOPRAKLARDA YÜKSELDİ

Kurutulan alanlar üzerinde Flevoland’ın yerleşimleri kuruldu. Deniz tabanından kazanılan topraklar zaman içerisinde geniş bir yaşam ve üretim alanına dönüşürken, bölgede bugün yüz binlerce insan yaşıyor.

Suyun tahliye edilmesinin ardından ortaya çıkan araziler düzenlenerek altyapı çalışmalarına açıldı. Tarım alanları, ulaşım ağları ve yerleşimlerin oluşturulmasıyla eski deniz tabanı Hollanda’nın kullanılan kara parçalarından biri haline geldi.