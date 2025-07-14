Balıkçılığa 2105 yılında başlanmasıyla beraber kurulan kafes sistemi sayesinde Yozgatlılar kendilerine yeni bir geçim kaynağı oluşturdu. Deniz olmadan tamamen baraj üretimiyle elde edilen balıklar şimdi yurt içi ve yurt dışına satılıyor.

ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALMIŞTI

Barajın yapılmasıyla beraber arazilerinin su altında kaldığını söyleyen Adem Yılmaz, barajın kendilerine büyük bir üretim alanı sunduğunu dile getirdi. Tesiste alabalık ve Türk somonu ürettiklerini ifade eden Yılmaz, yıllık 225 ton üretim yaptıklarını belirtti.

AVRUPA ÜLKELERİNE GÖNDERİYORLAR

5 gram ağırlığında aldıkları yavru balıkları belirli bir gramaja ulaştırdıktan sonra Karadeniz'e gönderdiklerini ifade eden Yılmaz, büyüyen somOnları Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi. Yetiştirdikleri alabalıkla ise anlaşmalı çalıştıkları ihracat firmalarına gönderiyorlar.

SOMON BALIĞI JAPON'DA TALEP GÖRÜYOR

Balıkların bir kısmının fabrikalarda işlenerek Avrupa'ya yollandığını belirten Yılmaz, "Şu anda özellikle Danimarka'ya alabalık, Rusya'ya ise somon gönderiyoruz. Türk somonu ayrıca Japon pazarında da adından söz ettiriyor" dedi.

Yılmaz, arazilerinin su altında kalmasından sonra barajla ne yapabileceklerini düşündüklerini ve akıllarında bu fikrin geldiğini söyleyerek, "İşimizi severek yapıyoruz. Hem ülkemize hem de memleketimize hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Şu an geçim kaynağımız balıkçılık." ifadelerini kullandı.