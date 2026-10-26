Hindistan'ın doğu kıyısındaki Krishna-Godavari Havzası'nda yapılan keşif, kamuya ait enerji şirketi Oil India tarafından duyuruldu. Godavari-1 adı verilen kuyuda ilk testlerin ardından günlük 200 bin metreküpe ulaşan doğal gaz akışı kaydedilirken, şirket bölgedeki çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

2 BİN METRE DERİNLİKTE DOĞAL GAZA ULAŞTILAR

Denizde yürütülen sondaj çalışmalarında yaklaşık 2 bin 27 metre derinliğe kadar inildi. Yapılan incelemelerde kuyunun belirli seviyelerinde doğal gaz bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine gazın yüzeye ne kadar miktarda çıkabileceğini belirlemek amacıyla üretim testlerine başlandı.

16 Ekim'de başlayan testlerin ilk aşamasında günlük yaklaşık 100 bin metreküp doğal gaz akışı kaydedildi. Çalışmaların devamında ise bu miktar 200 bin metreküpe kadar yükseldi. Böylece aynı kuyuda yapılan ölçümlerde gaz akışının iki katına çıktığı görüldü.

Kuyuda yapılan testlerde doğal gazın yanı sıra günlük yaklaşık 170 varil kondensat da elde edildi. Kondensat, doğal gazla birlikte yer altından çıkarılan, petrol benzeri hafif ve sıvı bir hidrokarbon türü olarak biliniyor. Bu madde, işlenerek çeşitli yakıtların ve petrol ürünlerinin üretiminde kullanılabiliyor.

KEŞFİN GERÇEK BÜYÜKLÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

İlk testlerde elde edilen sonuçların ardından Oil India, aynı kuyunun farklı seviyelerinde de araştırma yapılacağını bildirdi. Şirket, daha üst kesimlerde doğal gaz bulunup bulunmadığını belirlemek için yeni testler gerçekleştirmeyi planlıyor.

Hindistan'ın doğu kıyısında yer alan Krishna-Godavari Havzası, ülkedeki önemli petrol ve doğal gaz arama bölgeleri arasında bulunuyor. Bölgede daha önce de enerji kaynakları tespit edilirken, yeni sondajlarla farklı alanların potansiyeli araştırılıyor.

Enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü ithalat yoluyla karşılayan Hindistan, yerli petrol ve doğal gaz üretimini artırmaya çalışıyor. Bu nedenle yeni keşifler, ülkenin dış kaynaklara bağımlılığını azaltma hedefi açısından önem taşıyor.

Godavari-1 kuyusundaki çalışmaların tamamlanmasının ardından bulunan doğal gazın toplam miktarı, üretime uygunluğu ve ekonomik değeri hakkında daha net sonuçlara ulaşılması bekleniyor.