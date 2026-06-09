Norveç, dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde mühendislik sınırlarını altüst eden devasa bir projeye imza atıyor. Ülkenin batı kıyısındaki devasa Boknafjord fiyordunun altına inşa edilen "Rogfast Tüneli", 27 kilometrelik uzunluğuyla tamamlandığında dünyanın en uzun ve en derin denizaltı karayolu tüneli unvanını alacak.

Çift tüp şeklinde tasarlanan tünel, deniz yüzeyinin tam 390 metre altına kadar inecek. Projenin ulaştığı bu muazzam derinlik, su seviyesi ile tünel tabanı arasına ünlü Empire State Binası'nın rahatlıkla sığabileceği anlamına geliyor.

Avrupa'nın ticari açıdan en kritik hatlarından birinde lojistiği ve ulaşımı kökten değiştirecek bu mega proje, deniz altı inşaat kurallarını adeta yeniden yazıyor.

ÜÇ FARKLI ŞANTİYEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Buzul çağının geride bıraktığı dik dağlar, derin vadiler ve uçsuz bucaksız fiyortlar, Norveç'i düz bir yol yapımı için dünyanın en elverişsiz bölgelerinden biri haline getiriyor. Kıyı şeridinde sürücülerin üzerinden yükselen devasa vadi duvarları, suyun altında da yüzlerce metre derinliğe doğru kesintisiz devam ediyor.

Bu zorlu coğrafyayı aşmak için Rogfast projesinde çalışmalar, üç farklı şantiyede eş zamanlı olarak yürütülüyor. Tünelin güney ucu ülkenin petrol başkenti Stavanger'den başlarken, kuzey ucu ise giderek derinleşerek en dip noktaya doğru ilerliyor. Projenin tam ortasındaki küçük Kvitsøy adasının 200 metre altında ise mühendisliğin en karmaşık ayaklarından biri inşa ediliyor; burada dört farklı yöne dağılan, kaya içine oyulmuş çok katlı devasa bir yer altı kavşağı yer alıyor.

UFAK BİR ÇATLAMA FELAKETE YOL AÇABİLİR

Ancak bu derinlikte çalışmak, devasa bir su basıncı ve hayati riskleri de beraberinde getiriyor. Deniz seviyesinin 330 metre altında basıncın 33 barı bulduğunu belirten saha jeologları, kayaların arasında yaşanan en ufak bir çatlamanın saniyeler içinde büyük bir krize dönüşebileceğini ifade ediyor.

Yakın zamanda yaşanan bir sızıntıda tünelin içine dakikada 6 bin litreye yakın su fışkırdığını aktaran uzmanlar, her şeye rağmen doğaya karşı verilen bu amansız mücadelede tüneli güvenle tamamlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.