Norveç'in kuzeyindeki Trondheim ile güneyindeki Kristiansand şehirlerini birbirine bağlayan 1.100 kilometrelik E39 karayolu üzerinde kapsamlı bir altyapı projesi yürütülüyor. Mevcut durumda sürücülerin yaklaşık 21 saatte tamamladığı bu güzergahta, Avrupa'daki diğer tüm yollardan daha fazla olmak üzere toplam dokuz ayrı feribot geçişi bulunuyor.

Adını bulunduğu bölge ve Norveççe "sabit bağlantı" anlamına gelen "Rogaland fastforbindelse" kelimelerinden alan E39 Rogfast tüneli, Nord-Jæren ve Haugalandet bölgelerini feribota gerek kalmadan birbirine bağlayacak.

DENİZ SEVİYESİNİN 392 METRE ALTINA İNİYOR

Bölgedeki fiyortların deniz seviyesinin 400 metre altına kadar derinleşmesi nedeniyle tünel oldukça derin bir noktadan geçecek şekilde planlandı. En derin noktasında deniz seviyesinin 392 metre altına inecek olan Rogfast, bu özelliğiyle İngiltere'nin en yüksek binası olan Shard'ın yüksekliğini 83 metre geride bırakıyor. Karşılaştırma yapıldığında, Manş Denizi'nin ortalama derinliği 60 metre, en derin noktası ise 174 metre seviyesinde bulunuyor.

Bölgedeki zorlu coğrafya yüzyıllardır ulaşımı kısıtlıyordu. 1647 yılında aynı kıyı şeridinde kurulan ilk posta yolunda görevliler fiyortları kürekle geçip karşı kıyıda 1.500 metre tırmanmak zorundaydı ve kar ile buz yolu sık sık kapatıyordu.

TÜNEL İÇİNDE YER ALTI KAVŞAĞI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Projenin tasarım ve mühendislik danışmanlığını yürüten Norconsult'un paylaştığı bilgilere göre, tünelin ortasında Kvitsøy adasına çıkış sağlayacak bir kavşak yer alıyor. Deniz seviyesinin 250 metre altında konumlanan bu kavşakta bir de döner kavşak bulunuyor.

Tünelin uzunluğu, derinliği ve yüzde 7'lik eğimi nedeniyle araç motorlarının aşırı ısınma ve yangın riskine karşı ek güvenlik önlemleri alınıyor:

Standart tünellerde 330 metrede bir yer alan acil durum geçiş yolları, Rogfast'ta 250 metre aralıklarla inşa edilecek.

Olası bir yangın anında sürücüler, duman dolu tünelden kısa sürede ayrılarak yapısal olarak izole edilmiş temiz paralel tünele geçebilecek.

Uzun sürüş sırasında oluşabilecek dikkat dağınıklığını ve tünel kaygısını önlemek amacıyla iç mekanda dinamik aydınlatma sistemleri ve görsel düzenlemeler kullanılacak.

2033 YILINDA HİZMETE AÇILACAK

2018 yılındaki ilk girişimin ardından çalışmaları 2021 yılının sonlarında yeniden başlayan projenin yaklaşık 25 milyar Norveç kronuna (1,97 milyar sterlin) mal olması bekleniyor. 2033 yılında tamamlanması hedeflenen E39 Rogfast'ın kıracağı dünya rekorları şunlardır:

En uzun su altı karayolu tüneli: Yaklaşık 27 kilometre

En uzun dört şeritli karayolu tüneli: Yaklaşık 27 kilometre

En derin dört şeritli karayolu tüneli: Deniz seviyesinin 392 metre altı

En derin yol kavşağı: Deniz seviyesinin 200-250 metre altı